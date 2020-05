Sallent aprova avui un pla econòmic de 200.000 euros per incentivar la represa

El ple de l'Ajuntament de Sallent té previst aprovar avui un paquet de 200.000 euros en ajuts i accions per a la represa econòmica i per estar al costat de les persones o famílies que poden tenir una major vulnerabilitat. Oriol Ribalta, alcalde de Sallent per ERC, s'ha posat d'acord amb els representants dels dos grups a l'oposició, Junts x Sallent i Fem Poble, per poder aplicar aquest pla d'ajuts i accions. El pla de xoc de Sallent es vota avui a la tarda, en un ple extraordinari a les 6 de la tarda, que serà el primer que es durà a terme de forma telemàtica a Sallent.

Entre els 200.000 euros destaca una partida de 60.000 euros dedicada a autònoms que s'hagin vist afectats per l'aturada de la Covid-19. Aquesta partida suposarà poder donar 150 euros als autònoms que es trobin en aquesta situació, uns diners que es poden incrementar si es tracta d'un negoci de bar amb terrassa o si tenen cotxes d'empresa per a la seva activitat.

Un altre paquet important de diners es destinarà al pla de reconversió del comerç. Entre altres mesures, hi haurà un val de 80 euros per a famílies amb necessitat que s'haurà de gastar íntegrament en el comerç sallentí. És una partida oberta de 8.000 euros que podria tenir més dotació si es detecta que hi ha més necessitats.

A aquestes partides que tenen un pressupost més clar se n'hi sumen d'altres que tenen un caràcter més social. Sota el concepte d'atenció a les persones s'hi inclouen tasques de desinfecció de centres i carrers, l'adquisició i repartiment de material sanitari, el personalitzat als veïns de més de 65 anys, i els ajuts per a l'adquisició de material informàtic, sobretot tauletes, que evitin un trencament en la relació joves i escola per una manca de recursos. Però en aquesta part social del pla de xoc hi ha més mesures, com les que s'han pres a la residència d'avis per evitar que hi hagi contagis de coronavirus.

Per poder atendre aquesta dotació econòmica, l'Ajuntament de Sallent compta amb partides de festa i cultura, algunes de les quals ja s'han executat en els darrers mesos i altres que han quedat suspeses. Ribalta reclama que l'administració de l'Estat els aixequi el pla d'estabilitat pressupostària que els limita l'endeutament.

L'alcalde de Sallent defensa que l'Ajuntament ha reajustat els comptes i actualment està pagant entre 6 i 20 dies. El pla d'estabilitat ha generat romanent de tresoreria i Ribalta també vol poder-ne disposar per a l'emergència.