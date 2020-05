Tres catalans i una valenciana moren en un vol d'enllaç per tornar de Bolívia

Tres de les sis persones mortes en l'accident d'avió de repatriació espanyola a Bolívia eren veïns de Reus, segons fonts properes a la informació del sinistre. Es tracta de tres membres d'una mateixa família. L'avioneta Beechcraff Baron B-55 de la Força Aèria Boliviana es va estavellar dissabte a les 13:42 hora local (17:42 GMT) a prop de Trinidad. El transport viatjava a Santa Cruz perquè els passatgers poguessin ser repatriats el 6 de maig en un vol del Govern espanyol. Les víctimes són tres dones i un home, i els dos pilots de l'exèrcit bolivià. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha posat en contacte amb els familiars que viuen a la ciutat per donar-los el condol i per posar-se a la seva disposició per si necessiten ajuda.

Un dels tres veïns de Reus tenia la nacionalitat espanyola, una altra la doble nacionalitat -l'espanyola i la boliviana-, mentre que la tercera només tenia la nacionalitat boliviana. La quarta víctima és una jove valenciana que feia de voluntària de Psicòlogues i Psicòlegs Sense Fronteres, segons ha informat la Força Aèria Boliviana en un comunicat a través de les xarxes socials.

Segons fonts del ministeri d'Afers Exteriors del Govern espanyol, el vol de repatriació de ciutadans espanyols i europeus de demà, 6 de maig, continua previst, tot i que encara no s'ha perfilat el nombre total de passatgers. L'avió té capacitat per a 288 persones.



Torra dona el condol

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, van lamentar ahir la mort dels tres membres de la família de Reus i una cooperant valenciana que també va perdre la vida en el mateix accident aeri a Bolívia.

El president català va voler fer pública la nota de condol a través de Twitter. En una piulada deia ahir al matí: «dono el meu condol i el de tota la conselleria als familiars i amics» de la família accidentada.

Quim Torra també va donar el condol a les famílies de les altres víctimes d'aquest vol, i dels dos pilots que hi anaven.

«Una abraçada a la família i als amics», va afegir el president de la Generaltiat.

La jove valenciana morta, Alba Aparicio, era una psicòloga que estava a Bolívia com a cooperant. La situació del coronavirus va fer que aquest grup demanés de ser repatriat, una acció prevista per a aquest dimecres, amb un avió que ha de sortir de Santa Cruz.