Vergés: «El Govern central permetrà desconfinar per regions sanitàries»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va insistir ahir que el Govern espanyol «no posarà cap entrebanc» a gestionar el desconfinament per regions sanitàries i va assegurar que «així ho van dir». Vergés va afegir que el ministeri de Sanitat «no decideix fins a última hora res» en ser preguntada a Catalunya Ràdio per la polèmica sobre si s'havia acceptat o no la proposta del Govern. «No hi ha res més que poder acceptar les propostes», va dir.

D'altra banda, la consellera va criticar que l'Estat anunciï dates concretes en la desescalada perquè el calendari «et deixa empresonat» i no té en compte la «frustració» generada si no es pot complir, com podria passar en algunes regions a Catalunya. També va mostrar-se «molt crítica» amb com s'ha concebut l'estat d'alarma. «D'acord, ho veiem bé», va assegurar Vergés que li va dir Illa en plantejar que a Catalunya la gestió s'havia de fer per regions sanitàries.

La consellera va explicar que la manera de fer del govern central és que les comunitats facin les seves propostes i ells «les miren». Vergés va afegir que la proposta catalana passa per la regió sanitària i no la província i que així els ho han explicat en diverses ocasions. Va afegir que també proposen que es pugui gestionar de manera diferenciada els «casos excepcionals» que es detectin, com va passar amb la Conca d'Òdena.

Vergés va afirmat que voldrien saber què entenen per cogovernança després de casos com el de l'ús obligatori de mascaretes al transport públic anunciat el cap de setmana.