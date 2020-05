Aitor Esteban celebra que la "cogovernança" amb les autonomies es reflecteixi al decret de pròrroga

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha celebrat que finalment el decret de pròrroga de l'estat d'alarma reflecteixi que hi ha d'haver una cogovernança amb les comunitats autònomes. Es tracta d'una de les condicions que el PNB havia posat per votar a favor de la pròrroga.

En una entrevista a la Cadena Ser, Esteban ha defensat que no pot haver un "comandament únic" de la manera com ho ha plantejat el govern de Pedro Sánchez i l'ha acusat de tractar les comunitats autònomes com si fossin "autèntics irresponsables". Així mateix, també ha criticat que les reunions de Sánchez amb els presidents autonòmics són més "de cara a la galeria" i poc pràctiques.

Esteban ha criticat el concepte de comandament únic en el sentit "d'ordenar i manar" del govern espanyol i s'ha felicitat que finalment s'hagi trobat una solució. Segons el portaveu del PNB, anar a una unitat administrativa quan hi ha comunitats autònomes té "sons preconstitucionals" i ha defensat que s'adaptin les mesures al terreny de cada autonomia

Preguntat per si el PNB també donarà suport a la pròxima pròrroga que el govern de Sánchez presenti d'aquí 15 dies al Congrés, Esteban ha respost que ara és "prematur" pronunciar-se sobre això i que primer s'ha de veure com funcionen les relacions amb les autonomies i com evoluciona la pandèmia.

De fet, segons el portaveu dels nacionalistes bascos, l'estat d'alarma no té perquè allargar-se fins al final del pla de desescalada i ha considerat que algunes fases es poden aplicar sense aquest estat d'alarma. Igualment ha apuntat que també es podria mantenir aquesta situació en alguns territoris de l'Estat i en altres no.

Finalment, Esteban ha defensat que avui "més que mai" són necessaris uns pressupostos de reconstrucció i ha garantit que pel PNB "no quedarà" i que faran el que sigui possible perquè tirin endavant.