Arrimadas defensa el 'sí' a la pròrroga perquè "és el millor per als espanyols" i avisa que no és un "xec en blanc"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha defensat el 'sí' a la pròrroga de l'estat d'alarma per "salvar vides i salvar llocs de treball". "He de ser responsable i pensar en els espanyols", ha dit Arrimadas aquest dimecres al matí en una entrevista a 'Telecinco'. La líder del partit taronja ha remarcat que és un 'sí' "condicionat" al compliment dels acords i no és un "xec en blanc". "Jo he de decidir què és el millor per als espanyols. Per ganes, jo votava una altra cosa", ha dit, i ha argumentat que tombar l'estat d'alarma implicava generar un "problema" i "tirar per terra" els esforços fets fins ara.

Arrimadas ha dit que el suport de Cs implica que el govern espanyol ha de preparar un "pla B" a l'estat d'alarma, garantir que els ERTO no decauran i informar-los setmanalment. "El que es vota avui no és si t'agrada el govern, és si el dissabte decau l'estat d'alarma i cauen els ERTO i les ajudes", ha insistit Arrimadas. La líder de Cs ha afirmat que el partit taronja ha tractat de ser "útil" i ha argumentat que fins i tot barons del PP han dit que és "raonable" que no decaigui perquè les autonomies no estan preparades per assumir una tornada a la normalitat.

Arrimadas ha dit que intentarà que els contactes setmanals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a tenir amb Cs s'estengui al PP i a les CCAA. "Li demanaré que truqui al PP" i que els contactes setmanals amb les CCAA no es limitin a informar-les del que ja s'ha anunciat dissabte en roda de premsa, ha assegurat Arrimadas.

La líder de Cs ha avisat que vigilaran "com evoluciona la situació" i si el govern espanyol "està rectificant". "Si segueix igual i no fa res diferent, es quedarà sol", ha alertat Arrimadas sobre futures pròrrogues de l'estat d'alarma.

Segons la líder de Cs, cal preparar una "sortida ordenada" de l'estat d'alarma i veure com es pot donar "cobertura legal" per poder actuar sense aquest mecanisme excepcional. Sobre l'acord amb el PNB, Arrimadas ha dit que ho veu bé si es tracta de tenir més en compte les CCAA.