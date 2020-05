Berga ultima els preparatius per al primer ple telemàtic de la seva història

L'Ajuntament de Berga celebrarà aquest dijous, 7 de maig, el primer ple telemàtic de la seva història. La sessió ordinària es realitzarà a través d'una plataforma digital facilitada per Localret i es retransmetrà en directe pel canal de YouTube del consistori berguedà. La sessió inclourà tots els apartats d'un ple ordinari habitual. Primerament, es farà l'aprovació de l'acta de la sessió plenària anterior, celebrada el 5 de març. A continuació, es presentaran els dictàmens i les mocions, es donarà compte de les resolucions d'alcaldia adoptades en relació amb la crisi de la Covid-19 i es farà el torn de precs i preguntes per part dels grups municipals a l'oposició. La sessió ordinària del mes d'abril va ser suspesa a l'espera que el consistori pogués implementar els sistemes informàtics necessaris per poder celebrar les sessions amb tots els requisits tècnics i legals corresponents per garantir el caràcter públic de les sessions. El ple de dijous es farà a les 7 de la tarda i l'Ajuntament garantirà la participació de la ciutadania en la sessió pública. En aquesta ocasió, de forma excepcional, s'inclouran les preguntes de la ciutadania en la retransmissió que es farà virtualment. Les persones interessades podran enviar les seves preguntes per correu electrònic.