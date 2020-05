Els bisbes catalans buscaran donatius per internet per afrontar el sosteniment de les esglésies

El bisbes catalans han decidit posar-se a buscar donatius per internet per afrontar el sosteniment econòmic de les esglésies de Catalunya "durant aquest període de confinament i també de cara al futur immediat". Un dels primers bisbats en fer un pas endavant en aquest sentit ha estat l'Arquebisbat de Tarragona, que des d'aquest mateix dimecres ja permet fer donatius escollint el temple que es vol ajudar. En motiu de les mesures de confinament pel coronavirus les parròquies s'han quedat sense ofrenes mentre han de seguir afrontant les despeses corrents, han explicat fonts eclesiàstiques. Aquesta preocupació ha estat una de les qüestions de la reunió que han tingut els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense per via telemàtica.

Els bisbes han tractat sobre la nota del 29 d'abril de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) on s'exposaven les mesures de prevenció, higièniques i organitzaves per afrontar les properes fases del progressiu desconfinament. Segons aquestes indicacions les misses a la fase 1 es podran fer amb un terç de l'aforament i a la fase 2 amb el 50%.

Les parròquies i els llocs de culte reprendran les misses tenint present les fases de desescalada que les autoritats vagin indicant i d'acord amb les concrecions que cada diòcesi determini. Seran "molt obedients amb les autoritats", han explicat fonts coneixedores de la reunió.

En aquest sentit el Bisbat de Girona no farà les primeres misses fins el 30 de maig i el Bisbat de Lleida ha suspès les confirmacions fins el curs vinent. En els propers dies altres bisbats podrien donar noves indicacions sobretot pel que fa a la celebració dels sagraments.

Durant la reunió també s'ha posat de relleu la tasca que estan duent a terme les Càritas diocesanes.