Campanya «Portes tancades; finestres i cors oberts»

? «Portes tancades; finestres i cors oberts» és la campanya que impulsa la regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans en aquesta època de confinament. No tan sols inclou les trucades telefòniques a la gent gran que celebra el seu aniversari per felicitar-la i oferir-li una cançó, sinó que també inclou altres iniciatives de suport a les persones grans per fer front a la solitud que ha suposat el coronavirus. Una acció proposa enviar missatges a les persones que estan ingressades a les residències de Manresa, i juntament amb les biblioteques de Manresa ofereix un club de lectura telefònic. Qui ho sol·liciti, rebrà una trucada de fins a dues sessions setmanals de 30 minuts de durada, amb la finalitat de rebre una lectura en veu alta per telèfon. Cal adreçar-se al 010 o bé a vidaalsanys@ajmanresa.cat.