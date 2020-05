Chacón demana recursos per actuar de seguida i preservar les empreses

Trobar recursos per actuar de seguida i evitar el desastre econòmic és la principal missió que va compartir la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en una trobada digital amb empresaris berguedans organitzada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà. Chacón va mostrar-se rotunda i va afirmar que «la magnitud d'aquesta crisi en sectors com el comerç i el turisme és tan bèstia que, si no hi posem recursos, d'aquí a tres mesos les xifres d'atur passaran del 20%». La consellera va insistir que té ben identificat el pla a seguir per aconseguir preservar les empreses i generar riquesa després de la fase inicial del coronavirus, però que per portar-lo a terme calen recursos urgents. «Realment el que necessitem són més recursos per tenir un horitzó més clar. No ajuda la centralització de competències ni el permanent dèficit fiscal, és una realitat. Els recursos són més necessaris que mai per preservar les empreses», va afirmar.

La consellera va exposar que la celeritat en l'execució dels plans serà clau per limitar les afectacions. «Hem superat la primera fase de situació d'emergència per preservar la salut de les persones i ens trobem ja en aquesta segona fase, també d'urgència, en la qual o actuem molt ràpidament, o les conseqüències econòmiques i socials seran molt greus», va dir. Les línies d'actuació que va destacar van dirigides a aplicar mesures immediates d'injecció de liquiditat per salvar empreses i llocs de treball, mesures a mitjà termini, i solucions a llarg termini per reformular l'activitat empresarial.



Turisme rural i domèstic

Representants empresarials dels sectors d'indústria, turisme, comerç, restauració i hostaleria del Berguedà van participar en la trobada, moderada per Xavier Gual, i van fer especial menció del turisme, un sector crucial en l'empresariat berguedà. La consellera va exposar que «hi ha elements incontrolables, com l'evolució del virus o el tancament de fronteres, però hem d'estar preparats per tenir resultats en el moment en què es pugui obrir». Perquè això sigui possible, la monitorització del departament és constant i els resultats mostren que el turisme rural és un dels que més demanda generen, ja que es tendirà a buscar zones tranquil·les i amb menys perill d'infecció. David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme, va participar en la trobada i va afirmar que la principal aposta serà pel turisme nacional: «Ara toca fer promoció en el mercat domèstic, aquesta estratègia és compartida amb les diputacions i amb els ens territorials, amb els quals farem campanya».