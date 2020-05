Condemnen Anglada a pagar 180.000 euros a Plataforma per Catalunya

La jutgessa del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Vic ha condemnat l'exdirigent de Plataforma per Catalunya (PxC) Josep Anglada a retornar 180.000 euros al partit que va fundar i del qual va ser expulsat el 2014.

La jutgessa considera que Anglada va apropiar-se de manera indeguda aquesta quantitat cor-responent a fons del partit que eren als comptes bancaris de la formació.

A més, també l'obliga a assumir les costes del procés i els interessos que s'hagin generat. En un comunicat, Plataforma per Catalu-nya celebra la sentència com una «victòria judicial» i un «rescabalament» per als afiliats i dirigents que van participar en el projecte polític.

Actualment, Plataforma per Catalunya, segons explica el partit, es troba en un procés de transformació que cristal·litzarà «tan aviat com es tanquin els assumptes de tipus administratiu que es troben en vies de solució».