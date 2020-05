La consellera de Salut insinua un procés diferenciat

? La consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar que «segurament hi haurà diferències» en el desconfinament i va apuntar que l'àrea de Barcelona no entrarà en la fase 1 l'11 de maig. «Potser no per l'11, però una mica més endavant ens podríem plantejar alguna cosa», va dir. No va precisar quina serà la proposta que avui portarà al ministeri de Salut per decidir el seu camí de desescalada, però les dades de Barcelona i la Catalunya Central són similars. Va donar per fet que es podria fer una acció a diferents nivells per zones de Catalunya.

D'altra banda, la consellera va detallar que es vol arribar a les 13.000 proves PCR diàries –ara se'n fan unes 5.000- i que el programa Orfeu hi contribuirà.

Vergés va afirmar que el risc de rebrot és «més alt» en zones com l'àrea metropolitana de Barcelona i per això estan estudiant la proposta que faran aquest dimecres a Sanitat. De fet, va afirmar que ni Barcelona ni les àrees Metropolitana nord i Metropolitana sud «són a la zona verda». S'analitzen no només les dades sanitàries sinó també de mobilitat i de control de casos.