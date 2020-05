Educació vol limitar a 15 alumnes per aula el retorn a l'escola el setembre

El director del Centre de Coordinació d'Emergències del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, considera correcta la proposta d'una tornada a l'escola amb aules a la meitat de la capacitat i recomana que els nens estiguin vigilats tant a classe com en el temps d'esbarjo, perquè mantinguin la distància social i no es produeixin nous brots de contagi de coronavirus Covid-19. «El que ens interessa és garantir que qualsevol grup manté les distàncies adequades, i els alumnes mentre són a classe per descomptat tindran algú que vigili, i hem de garantir també que després al pati es manté. Si tot això es pot mantenir, em sembla correcte que es proposin escalades progressives cap a noves fases amb molta prudència i amb les garanties que tenim els mitjans per fer-ho», va subratllar Simón, en la roda de premsa posterior a la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus.

El diari El País va revelar ahir que el ministeri d'Educació estudia limitar a 15 el nombre d'alumnes per aula el curs vinent i treballa amb les autonomies en un model escolar mixt que combini la docència presencial i en línia.