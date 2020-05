La Generalitat no contempla que la Catalunya Central entri, dilluns, a la fase 1

La Catalunya Central és una de les regions sanitàries que, dilluns vinent, 11 de maig, no passarà a la fase 1 de la desescalada, segons la proposta que el departament de Salut traslladarà al govern espanyol, segons ha avançat TV3. De fet, el document només contempla que tres zones avancin en el desconfinament: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran. Per contra, Barcelona Ciutat, Àmbit Metropolità Nord, Àmbit Metropolità Sud, Catalunya Central, Girona i Lleida es quedaran en la mateixa situació que ara, en la fase 0.

Ahir, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja va deixar sobre la taula la possibilitat que l'àrea metropolitana no entrés a la fase 1 i va afegir que al Barcelona i els municipis del seu entorn, el risc de rebrot és "més alt". De fet, va afirmar que ni la capital catalana ni les àrees Metropolitana nord ni Metropolitana sud "estan a la zona verda". Tanmateix, no va dir res de la Catalunya Central, on les xifres no són millors.

El Bages i l'Anoia són entre les comarques més afectades pel virus de la Covid-19



Les ràtios d'incidència de la Sars-CoV-2 a les comarques del Bages, Anoia i Berguedà posen aquesta part del centre del país al mateix nivell o per sobre de l'àrea de Barcelona i el seu entorn metropolità. És evident que en xifres absolutes els primers llocs per casos i per nombre de persones que han mort per aquesta pandèmia els ocupen Barcelona i les comarques amb més població. Però fins en les xifres absolutes, els 1.983 casos detectats amb proves al Bages i els 1.043 de l'Anoia fan que estiguin entre les 10 primeres comarques per nombre de diagnòstic confirmats. I en el cas de les morts, també en xifres absolutes, l'Anoia ocupa el sisè lloc de les comarques amb més decessos (452) i el Bages el setè (429).

La comparativa empitjora quan es posen de costat les regions sanitàries, ja que la Catalunya Central és la que té el pitjor registre en taxa crua (la relació directa de casos per cada 10.000 habitants): 96,19 casos per cada 10.000 habitants. La segueix, és clar, l'àrea amb comarques amb pitjors registres, la regió de Barcelona, amb un taxa del 83,46.



En el cas de les comarques de Barcelona, tot i que hi ha més pes de defuncions i casos a l'àrea del Barcelonès nord, que al sud o a Barcelona ciutat, les xifres tenen una certa homogeneïtat per comarques, llevat de la part del Garraf. En canvi, a la Catalunya Central es viuen xifres d'extrems entre la zona més urbana, amb més incidència de la malaltia, i la zona amb menys densitat demogràfica. Al Solsonès, per exemple, la incidència és relativament baixa en comparació, sobretot, de les comarques veïnes del Bages, l'Anoia i el Berguedà.

És possible que l'alta xifra de defuncions de l'Anoia pesi molt a l'hora de fer l'estadística del conjunt de la Catalunya Central (a nivell de regions sanitàries, l'Anoia figura al costat de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Osona). Però de totes les comarques d'aquest àmbit sanitari, el Bages i el Berguedà són de les que tenen pitjors xifres en les taxes per casos confirmats, per casos sospitosos i per defuncions. L'Anoia, tot i la gran incidència del brot que va tenir en el mateix hospital, la qual cosa va tensionar de manera extrema l'atenció sanitària, té unes xifres que l'assimilen a Osona o el Moianès.