El Govern proposa que només les regions del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu passin a la fase 1 dilluns 11 de maig

El Govern de la Generalitat ha proposat que dilluns 11 de maig només tres de les nou regions sanitàries passin a la fase 1 del pla de desescalada. Es tracta del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. Així ho han anunciat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés. D'aquesta manera, l'executiu planteja que les regions de Barcelona ciutat, àrea metropolitana sud, àrea metropolitana nord, Catalunya Central, Girona i Lleida es mantinguin a la fase 0 actual. Vergés ha dit que aquestes regions han d'anar a un "ritme més lent" que les altres tres i que cal que passin "uns dies" per veure l'evolució del virus. Aquesta proposta es presentarà ara al Ministeri de Sanitat, que haurà de prendre la decisió definitiva.

Segons han explicat Vergés i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, l'executiu ha separat les regions sanitàries en tres categories de risc de rebrot. D'una banda, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran estan en una situació de risc baix, motiu pel qual són les tres que proposen per passar a la fase 1. Per la seva banda, les regions de la Catalunya Central, Girona, Lleida, l'àrea metropolitana sud i l'àrea metropolitana nord estan en risc moderat. I finalment la ciutat de Barcelona està en situació de risc moderat alt.

La consellera ha remarcat que cap de les regions estan en una situació de risc epidemiològic elevat, ja que "el virus va a la baixa". De fet, ha assegurat que totes sis estan en una "bona situació". "Però no ens podem relaxar ni un minut", ha assegurat.

Pel que fa a les sis regions sanitàries que el Govern proposa que es mantinguin en fase 0 el pròxim 11 de maig, Vergés ha explicat que cal que "passin uns dies per veure l'evolució del virus" per veure si es consolida la tendència. Per això, l'executiu preveu fer una nova proposta la setmana que ve per a aquestes regions. "El fet que dilluns no avancin no vol dir que s'hagin d'esperar quinze dies més", ha dit, però sí que han de tenir un ritme de desescalada "més baix".

El Govern farà arribar aquest mateix dimecres aquesta proposta al Ministeri de Sanitat, que ha de prendre la decisió definitiva. La consellera ha explicat que mantindran una reunió "bilateral" per analitzar aquest plantejament i s'ha mostrat confiada que dilluns 1 passaran a la fase 1 les tres regions proposades per l'executiu.

Per les converses que han mantingut, la titular de Salut no creu que el govern espanyol -que va plantejar les províncies com a unitat territorial de partida- trobi cap inconvenient en les propostes que han fet. "No m'entraria al cap que les trobessin inadequades", ha resolt.

La consellera ha afirmat que el desconfinament és "un camí que mai s'ha recorregut abans" i que per tant caldrà fer "un seguiment del dia a dia i una revisió contínua" de l'evolució de la pandèmia i l'impacte de les decisions que es vagin prenent. En tot cas, ha deixat clar que el Departament de Salut no proposa dates i considera que fer-ho és un "risc alt". "Proposem fer passos endavant i fer-los de manera segura per no haver de tornar enrere", ha recalcat.

Aquest és un camí que Salut i el Govern no poder fer "sols", ha advertit Vergés, sinó que necessiten la complicitat de "la gent", de "tots els sectors de la societat" i dels "ajuntaments i entitats locals". "Són qui millor es coneix els seus carrers i les seves platges", ha exemplificat.

Precisament la conselleria vol en els propers dies "enfortir el diàleg amb el món local, sobretot amb les ciutats grans", tenint en compte, precisament, un dels punts més complexos, la mobilitat i el transport a les urbs.



Les regions sanitàries i els indicadors

El Departament de Salut fa la proposta per al desconfinament gradual per regions sanitàries perquè són la unitat territorial que "millor evidencia l'evolució i l'impacte de l'epidèmia", han ressaltat aquest dimecres. Sobre si es podrien fer propostes concretes per a determinades àrees en què el virus tingués un comportament diferenciat respecte a la resta de la regió sanitària, Vergés ha dit que no descarten res, però ha afegit que "no cal tenir pressa a buscar la casuística particular".

Per fer la classificació del risc de rebrot de coronavirus, Salut s'ha basat en l'índex EPG, que representa el creixement potencial del brot a nivell de la regió sanitària. Aquest índex s'obté a partir de dos valors. D'una banda, la taxa reproductiva efectiva (Rt), que indica la mitjana de persones que s'infecten d'un mateix cas. De l'altra, la Incidència Acumulada (IA) per 100.000 habitants dels darrers 14 dies, una taxa que representa el nombre de persones que han desenvolupat la malaltia durant aquest període.

Si el valor de l'índex EPG és menor de 30, es considera que el risc de rebrot és baix; si és entre 30 i 70, moderat; entre 70 i 100, moderat-alt i superior a 100, alt.

Així, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran té un índex EPG de 8 (incidència acumulada per 100.000 habitants en els darrers 14 dies, 56; taxa reproductiva, 0.1); la de Terres de l'Ebre, de 18 (IA, 11 i Rt, 1.6); el Camp de Tarragona, de 21 (32 i 0.7); la Barcelona metropolitana nord, de 38 (67 i 0.6); la Catalunya Central, de 46 (113 i 0.4); la metropolitana sud, de 58 (81 i 0.7); la de Lleida, de 60 (70 i 0.9); Girona, de 65 (167 i 0.4) i Barcelona ciutat, de 91 (157 i 0.6).

Trobar-se en risc baix pot suposar un criteri d'avenç de fase de desconfinament, però no és l'únic. Caldrà, ha remarcat el secretari de Salut Pública, valorar de forma conjunta altres indicadors com la capacitat assistencial (atenció primària, urgències, hospitalització i intensius) així com els indicadors de capacitat de seguiment de casos i contactes (vigilància epidemiològica); mobilitat regional; socials; econòmics i demogràfics.

El risc moderat i moderat-alt indiquen la necessitat de monitoritzar l'evolució de manera contínua per assegurar una resposta ràpida i la presa de decisions per prevenir rebrots. La categoria de risc alt, combinada amb altres indicadors de risc, indica la necessitat de reforçar mesures de contenció i mitigació pel risc de patir un rebrot.

Vergés ha apuntat que, perquè una regió sanitària avanci en el desconfinament, es farà una valoració conjunta de tots aquests indicadors. Així, per exemple, Barcelona ciutat podria ser proposada per passar a la fase 1 abans que arribés al llindar de risc baix, tenint en compte, per exemple, la seva capacitat assistencial o particularitats com la mobilitat. "Serà un equilibri de tot, ho volem matisar molt bé", ha subratllat Vergés.