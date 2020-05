Les morts diàries a Espanya per coronavirus tornen a repuntar amb 244 defuncions

L'Estat espanyol ha sumat 244 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. La xifra torna a estar per sobre dels 200 morts, després que en els darrers dies s'hagués situat per sota, i es manté la tendència al repunt ja registrat aquest dimarts, quan es van registrar 185 noves víctimes. El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.857 persones. D'altra banda, es van comptabilitzar 685 nous positius -153 a Catalunya-, per sota dels 867 d'aquest dilluns. En total hi ha 220.325 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi.