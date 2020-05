Quines són les mesures que quedarien en suspens amb el «no» a la pròrroga?

1. Desaparició del comandament únic del Govern.

Les comunitats recuperarien el nivell de competències previ a la centralització estatal del poder.

2. Fi a la limitació de la circulació.

L'estat d'alarma només permet els desplaçaments justificats per treball, salut o alimentació.

3. Suspensió de l'activitat educativa.

Les comunitats tornarien a tenir facultat per decidir sobre la represa de l'activitat docent en els seus territoris.

4. Limitació d'activitats econòmiques.

Si no es prolonga l'estat d'alarma, no hi hauria una base legal per mantenir el tancament parcial d'establiments hotelers.

5. Prohibició d'espectacles massius.

El decret a prorrogar manté la restricció d'actes públics.

6. El pla de desescalada per fases, en l'aire.

El full de ruta del Govern cap a la normalitat decauria i quedaria en mans de les autonomies.

7. Reobertura de fronteres.

Les restriccions a l'entrada de productes no essencials quedarien anul·lades.

8. Compensacions per als afectats per ERTO.

El president diu que l'estat d'alarma és «el puntal» per a les ajudes, però hi hauria altres opcions.

9. Suspensió de terminis.

Afectaria el pagament de tributs i l'ajornament de tràmits.