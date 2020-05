La sindicatura confirma que Borràs va fraccionar contractes investigats pel Suprem

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) «va incomplir» la llei de contractes públics al trossejar fins a cinc contractes entre els anys 2016 i 2018, quan la diputada de JxCat Laura Borràs hi estava al capdavant, segons exposa la Sindicatura de Comptes en un informe a què ha tingut accés El Periódico. El dictamen de fiscalització exposa que després d'analitzar els contractes menors durant aquell període es veu que es van adjudicar imports acumulats superior al màxim permès. Dos corresponen a concessions realitzades a un conegut seu, Isaías Herrero, per 27.000 euros, per al desenvolupament i creació de pàgines web, una acció que està investigant en l'actualitat el Tribunal Suprem.

L'òrgan fiscalitzador català, a més, rebutja les al·legacions remeses per la nova direcció de l'ILC, que afirma que no hi va haver fraccionament perquè es tractava d'objectes diferents. En concret, pel que respecta als contractes investigats atorgats a I.H.F., la Institució de les Lletres al·lega que la llei «no impedeix la reiteració de la contractació d'un mateix proveïdor per a objectes contractuals diferents en exercicis pressupostaris diferents, o d'un mateix proveïdor per a objectes contractuals recurrents però en exercicis pressupostaris diferents».

La sindicatura també ha detectat altres anomalies en els comptes anuals, ja que no expressen «la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera» de l'ILC, ni dels resultats dels fluxos en efectiu ni de la liquidació pressupostària.

Aquest informe de la sindicatura corrobora la sospita de la fiscalia sobre les presumptes irregularitats comeses per Laura Borràs i que van ser avalades per la jutge de Barcelona Silvia López Mejías. Com que presumptament està implicada en l'afer la diputada catalana, la magistrada va remetre el cas al Tribunal Suprem, que el desembre de l'any passat va acordar obrir una investigació a la dirigent de JxCat.

Operacions sota sospita



En la seva interlocutòria, el Tribunal Suprem afirmava en la seva resolució que Borràs i Isaías Herrero «mantenien una relació personal d'amistat», per la qual, mentre ella va estar al capdavant de l'ILC, es van posar d'acord per al «fraccionament de contractes de prestació de serveis informàtics efectivament prestats, reflectint imports i conceptes inventats, sempre en quantitats inferiors a 18.000 euros».

D'aquesta manera evitaven «el procediment administratiu pertinent» amb «treballs que suposaven la programació informàtica del portal d'internet de l'ILC» durant més de quatre anys per acudir a l'adjudicació directa, «amb la intenció d'afavorir-lo personalment, directament o a través de les entitats rere les quals s'ocultava». El total adjudicat a Herrero, que també investigarà el Suprem, va ascendir a 259.863 euros. Són 18 contractes de programació

Entre els indicis contra Borràs figuren correus electrònics d'ella mateixa en què explica a Herrero com ha de presentar diversos pressupostos per poder resultar adjudicatari, perquè els diners, segons ella mateixa indicava, estaven reservats per a ell. En una conversa del novembre del 2017 amb el seu soci Marc Gómez se li sent dir: «Amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la cooperativa, i facturo uns 'trapis' per allà». En la conversa es permet fins i tot augurar un futur encara més prometedor, si ella arriba a ser ministra de Cultura. La diputada sempre ha defensat la seva innocència i ha atribuït la investigació a motius polítics.