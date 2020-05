Barcelona obrirà divendres les seves platges i s'hi podrà fer esport individual de 6 a 10 del matí

Les platges de Barcelona reobriran a partir d'aquest divendres per ampliar els espais de la ciutat on es pot practicar esport durant la franja de 6 a 10 del matí. Concretament s'hi podran practicar esports individuals, com ara córrer o nedar, tot i que no hi haurà operatius serveis de socorrisme. Així ho ha anunciat aquest dijous el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, que ha explicat també que s'ha reprès el servei de neteja de les platges. Badia ha remarcat que no s'hi podran fer "passejades, ni estades ni pícnics" i ha dit que a les 9 platges de la ciutat hi haurà un dispositiu de la Guàrdia Urbana i dos punts d'accés. No s'hi podrà accedir amb el cotxe.

També reobriran de 20 a 23 hores però només estarà habilitat l'accés per a la pràctica d'activitats de surf i els esportistes professionals i federats amb la corresponent llicència en un punt habilitat a la platja del Bogatell, a tocar de la Base Nàutica, on es realitzarà un control de les acreditacions. Així, en la franja de matí de 6 a 10 seran obertes i després seran precintades fins a les 20, quan només obriran per als federats acreditats.

Badia ha demanat la "màxima col·laboració ciutadana" i ha insistit que aquells que facin natació ho hauran de fer sota la seva "responsabilitat" atès que no hi haurà serveis de socorrisme. Tampoc no es podrà fer ús de les dutxes ni dels lavabos. La Guàrdia Urbana controlarà els accessos i el compliment de la normativa i si cal farà avisos per megafonia o aplicarà sancions.

El subinspector de la Guàrdia Urbana, Jordi Oliveras, ha indicat que hi haurà senyalitzacions en els punts d'accés i es desplegarà un dispositiu de patrullatge "intensiu" per garantir l'ús correcte de les platges i evitar aglomeracions. "Apel·lem a la corresponsabilitat de la ciutadania, com més aviat ho fem millor més aviat ens en sortirem", ha dit.



Inici de la temporada de bany

Badia ha explicat que en aquesta fase inicial veuen la platja com un espai per a la pràctica de l'esport, si bé més endavant podria entendre's com un espai públic més de la ciutat on també passejar-hi. Amb tot, no serà fins a la fase tres que es podria permetre el bany recreatiu. Sobre el com i el quan, el consistori ho està "estudiant".

"De moment no tenim cap proposta a fer però sí que situem que serà una temporada de bany que pot tenir elements característics", ha dit.

En qualsevol cas, ha reconegut que caldrà un pla "coherent" i que haurà d'haver-hi un "protocol sanitari" per als socorristes quan es reactivi el servei de vigilància a les platges, un dels contractes que l'ajuntament vol activar més endavant. "Esperem que aviat tinguem novetats", ha afegit.

Sobre les guinguetes, ara tancades, Badia ha dit que encara no són en un moment d'obrir-les encara que sigui per comprar-hi productes per endur-se. Ara bé, ha obert la porta a que es pugui fer un cop es permeti passejar per la platja. "Estem en converses amb el sector perquè l'activitat es pugui desenvolupar el més aviat possible", ha apuntat.



Condicionament de les platges

D'altra banda i de cara a les següents etapes del desconfinament, ja s'han iniciat els treballs de neteja i condicionament de les platges. A partir d'aquesta setmana s'han incorporat ja els primers equips de neteja i garbellat de la sorra.

Per tant, es comença a fer aquest manteniment i també les tasques de reparació d'alguns dels efectes del temporal Glòria que havien quedat suspeses per l'estat d'alarma. També està previst que en les pròximes setmanes comenci el moviment de sorra de les platges i, posteriorment, el llaurat.

Més parcs oberts

A banda de les platges, el regidor ha anunciat que a partir de divendres també s'obrirà tota l'àrea de Montjuïc, un dels "pulmons verds" de la ciutat. Això inclou els Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, els del Teatre Grec, els de Laribal, els d'Aclimatació, els de Joan Brossa i els de Joan Maragall, aquests últims en horari de cap de setmana.

Badia ha demanat respectar la vegetació i la fauna en aquests espais i ha recordat que les àrees de joc infantil continuen tancades. En total, a partir de divendres seran 77 els parcs i jardins oberts a la ciutat.



Augment de la neteja als carrers

Pel que fa a la neteja, Badia ha admès que cal fer un "pas" especialment ara que els carrers de la ciutat estan banyats amb pol·len dels arbres. Així, han canviat el sistema de neteja, que s'ha substituït per un sistema més mecanitzat que permeti fer-ho amb més celeritat.

El servei de neteja funcionava fins ara en un 33% però amb l'inici de la desescalada el servei passarà a funcionar en el 60%, passant de 1.900 operaris a 2.900 per poder notar una millora "significativa" de la neteja als carrers. Al Gòtic, el Raval i Santa Caterina, amb més densitat i activitat, hi haurà una "especial atenció" i l'augment d'operaris se situarà fins al 75%.

Respecte la recollida de residus, Badia ha admès que bona part de les escombraries es situen fora del contenidor. Per això, ha recordat que aquí "no hi ha excusa" i ha demanat a la ciutadania que es corresponsabilitzi i les llenci a dins.

D'altra banda, també es preveu que dilluns vinent puguin tornar els punts verds. En canvi, encara no es preveu que pugui reactivar-se el sistema de recollida de mobles.