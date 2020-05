Cercs manté viva la tradició i celebrarà el Roseret Confinat 2020

El coronavirus havia obligat a suspendre per primera vegada la Festa del Roseret de Cercs, però els veïns de la localitat berguedana s'han encarregat de mantenir viva la tradició. Aquest proper cap de setmana, dissabte 9 i diumenge 10 de maig, se celebrarà el Roseret Confinat 2020, una iniciativa nascuda entre els veïns del carrer Confederació i a la qual s'ha unit l'Ajuntament. Tot i que a causa de l'estat d'alarma instaurat per la Covid-19 les activitats no podran celebrar-se a l'aire lliure, els organitzadors han preparat un programa d'actes festius perquè tothom pugui celebrar la festa sense sortir de casa.

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha explicat a Regió7 que «en el seu moment vam anul·lar la Festa Major del Roseret i ells ens van proposar de fer aquesta festa alternativa amb actes però confinats. Ens sembla una idea fantàstica que demostra que tenim la societat viva i amb ganes de sortir-se'n, és una manera diferent de no deixa passar la festa major i a la vegada complir el confinament que se'ns demana».



Dibuix, bingo, música i cargols

Els actes començaran dissabte al matí amb un concurs de pintura indoor per a adults i petits a través d'Instagram. Tot seguit hi haurà un bingo solidari telemàtic, on els beneficis seran destinats íntegrament a l'entitat Joemcorono. Al vespre s'ha convocat una bikinada popular a la fresca i, finalment, hi haurà una discoteca mòbil als balcons.

L'endemà, diumenge 10 de maig, a les 12 del migdia es farà una ballada confinada de sardanes i un vermut musical. Tancarà la festa l'estrella del Roseret, els cargols. L'acte, anomenat «Cargolada a l'estil Juan Palomo», pretén que els veïns en preparin una bona olla i que cadascú se la mengi al seu domicili.