El Congrés aprova la quarta pròrroga de l'estat d'alarma amb el suport de Cs i PNB

El Congrés va aprovar ahir la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig. Ho va fer amb una majoria més ajustada que en les votacions anteriors, amb el suport de la coalició de Govern (PSOE i Unides Podem), Cs, PNB, Més País i grups com Coalició Canària, Teruel Existe i Nova Canària.

El PP finalment va abstenir-se enmig de crítiques creuades entre el líder dels populars, Pablo Casado, i el president, Pedro Sánchez. També ho van fer altres formacions com EH Bildu i el BNG. Vox, ERC, JxCat i la CUP hi van votar en contra. La mesura va tenir 178 suports, 75 vots contraris i 97 abstencions.

La sessió va començar a les 10 del matí amb un únic punt a l'ordre del dia: la pròrroga de l'estat d'alarma. I ho va fer igual que a les darreres sessions: amb un hemicicle pràcticament buit i amb imatges de diversos diputats amb guants i mascaretes.

Més de 300 parlamentaris havien demanat el vot telemàtic. El primer d'intervenir va ser Sánchez, i durant el seu discurs va assegurar que aixecar ara l'estat d'alarma seria un «error absolut» i va demanar a les CCAA corresponsabilitat fiscal perquè en el context actual calen recursos públics i no s'han de fer «regals fiscals» ni «obsequis als qui més tenen».

Sánchez també va prometre que la desescalada serà «cogovernada» i que les autonomies hi tindran un paper «protagonista». El cap de l'Executiu també va dir que, amb tota la prudència, els indicadors demostren que «la malaltia està sent controlada», i va anunciar que en el moment en què la major part de l'Estat espa-nyol estigui a la fase 1 el Govern decretarà el dol oficial, i quan s'acabi la desescalada i estiguem a la «nova normalitat» es farà un homenatge públic a les víctimes de l'epidèmia «en què el Govern treballa des de fa setmanes».



Crítica a l'excepcionalitat legal

El cap de l'oposició, Pablo Casado, va anunciar una abstenció pel fet que Sánchez s'ha compromès, arran dels pactes amb Cs i el PNB, a desvincular els ERTO i les ajudes a autònoms i pimes, a buscar un pla B, a la «cogovernança» amb les CCAA i va acceptar el dol nacional. Casado va avisar Sánchez, però, que «Espanya no pot continuar vivint en excepció constitucional infinitament» i li va dir que es pot utilitzar la «legislació ordinària» durant la desescalada.

Casado també va acusar el Govern espanyol d'utilitzar com a «escuts humans» i com a «ostatges» aturats i autònoms pel fet de vincular que es mantingui les ajudes a la pròrroga de l'estat d'alarma. Al torn de rèplica, va acusar Sánchez de ser «l'error» i el principal «problema». Sánchez li va dir que l'abstenció equival a un no en una situació com l'actual i va respondre a Casado que «té por de l'acord» perquè «té por d'ajudar el Govern».

El líder de Vox, Santiago Abascal, va amenaçar el Govern amb una moció de censura i va apuntar directament al PP, a qui va atribuir la «responsabilitat» com a primer partit de l'oposició. «Vox va advertir de la deriva totalitària d'aquest Govern, que està convertint l'estat d'alarma en un estat d'excepció i que l'únic que ha combatut són les llibertats», va assegurar.

La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, va defensar el seu suport a la pròrroga assegurant que serveix «per salvar vides i llocs de feina». En aquest sentit, va afirmar que «entre ser útils o inútils, ho tinc clar». A més, va assegurar que «Espanya no pot sortir aquest mateix dissabte de l'estat d'alarma» perquè implicaria que decauen els ERTO i les ajudes.

El PNB, per la seva banda, va celebrar que Sánchez hagi «entès» que cal anar junts en la desescalada i acceptar les seves esmenes a la pròrroga de l'estat d'alarma però va avisar-lo: «Cal que aquests 15 dies vagi pensant en el futur».