Espanya registra un lleuger descens en les morts diàries però es mantenen per sobre de 200 amb 213

L'Estat espanyol ha sumat 213 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. La xifra suposa un petit descens respecte aquest dimecres, quan van ser 244, però es manté per sobre dels 200 morts diaris.

La xifra total de morts des de l'inici de la crisi ha superat els 26.000, amb un total de 26.070. D'altra banda, es van comptabilitzar 754 nous positius -266 a Catalunya-, per sobre dels 685 d'aquest dimecres. En total hi ha 221.447 positius per coronavirus confirmats amb PCR des de l'inici de la crisi sanitària.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernado Simón, ha indicat que hi ha una "línia descendent amb ondulacions" en el nombre de defuncions. Ha afegit que ara per ara no s'ha detectat cap efecte de l'inici de les mesures de desconfinament que es van iniciar el 2 de maig i que en els propers dos o tres dies s'haurien de veure si és que es produeixen. "No s'ha observat res per ara, mantenim les tendències descendents ien els propers dies haurem de valorar amb més consistència aquest 'no efecte' i veure si en té algun", ha afirmat.

D'altra banda, ha indicat que encara és d'hora per avançar resultats de l'estudi serològics que està realitzant l'Institut Carles III i que es farà quan n'hi hagi de consistents, segurament la propera setmana. Sobre altres estudis que s'han fet en centres hospitalaris d'arreu de l'Estat, ha indicat que s'han detectat casos d'asimptomàtics i ha afirmat que aquests han pogut tenir un paper important "en l'explosivitat d'alguns brots en alguns països".

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha defensat que les xifres que dona el Ministeri de Sanitat són les que fan referència a morts confirmades per coronavirus i ha al·legat que la xifra de morts totals que dona l'Institut Carlos III és superior perquè en elles es recull tota la mortalitat. "No podem dir si són per un accident de trànsit enorme, un increment d'infarts, per coronavirus o per una altra malaltia", ha dit sobre les xifres generals.

Per això, ha dit que la diferència de gairebé 5.000 morts es pot explicar "per moltes raons" però ha assegurat que les dues xifres són "coherents i compatibles".

A més, ha reconegut que la situació d'emergència sanitària ha provocat "alguns retards" en l'anada dels ciutadans als hospitals i això "ha pogut tenir un impacte en l'evolució o la mortalitat associada a algunes malalties".

548 noves hospitalitzacions i 51 a l'UCI

Pel que fa a la xifra de persones que han estat hospitalitzades, en les últimes 24 hores hi hagut 548 noves hospitalitzacions i hi ha un total de 121.014 casos que han hagut de ser ingressats. Hi ha 58 que ho han fet a l'UCI i ja són un total d'11.140.

Les persones que ja s'han recuperat són 128.511, de les quals 2.509 són notificacions noves de curats. D'altra banda, les persones que han donat positiu amb qualsevol mena de test (tant PCR com anticossos) són 256.855.

En relació al repartiment territorial de l'afectació del coronavirus, Catalunya és l'autonomia que ha notificat la xifra diària més elevada de nous casos (266) i noves defuncions (49). També el nombre més gran d'hospitalitzacions en 24 hores (163). La Comunitat de Madrid ha notificat 38 noves morts i 86 positius però continua sent la comunitat amb el total més elevat de casos i defuncions des de l'inici de la crisi.