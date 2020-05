Horrorland és distingit pels Scare Arards com el millor parc del terror d'Europa per segon any consecutiu

Horrorland ha aconseguit el premi com a millor parc del terror d'Europa per segon any consecutiu i també el de Millor Animació al Carrer als Scare Awards. Es tracta dels premis del sector del terror més importants d'Europa. Els atorga una associació formada per diferents experts del món del terror, l'oci i l'espectacle. En aquesta edició s'han lliurat de forma telemàtica «a causa deles circumstàncies actuals» per la Covid-19. Hi ha hagut fins a 90 nominats repartits en 16 categories diferents. Horrorland estava nominat juntament amb altres cinc parcs d'Europa. Tots ells amb pressupostos que multipliquen més de quatre vegades la inversió del parc situat a Cercs. El jurat ha decidit guardonar el parc berguedà i ha destacat la innovació, la tecnologia i l'alt grau de satisfacció del púbic visitant. Per primera vegada, Horrorland ha rebut el premi a la Millor animació de carrer «gràcies a la creativitat dels seus espectacles, la qualitat del vestuari, el maquillatge i el bon ús de la pirotècnia i els efectes especials», segons fonts d'Horrorland.

El parc del terror de Cercs ja acumula 12 premis en dues temporades. David Moreno, un dels directors, ho ha valorat molt positivament. «Estem realment emocionats: aquest tipus de premis donen sentit a la nostra feina i ens animen encara més a seguir fent una cosa molt bonica com és crear experiències que fan molt feliç la gent».