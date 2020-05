L'ATC posa a disposició un telèfon gratuït per fer la declaració de l'IRPF

Com cada any, l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) es posa a disposició de la ciutadania per ajudar tots els contribuents que ho sol·licitin a confeccionar la seva declaració de l'IRPF, corresponent a l'exercici 2019. Aquesta vegada, però, i a causa de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, ho farà per via telefònica. Així, podrà continuar acompanyant els contribuents amb el compliment de les seves obligacions tributàries, i respectarà, alhora, les normes de confinament decretades pel Govern.

Per fer-ho, l'Agència es posarà en contacte, mitjançant un servei d'atenció telefònica i gratuïta, amb les persones que necessitin rebre assistència personalitzada. Aquest servei es pot sol·licitar a través del telèfon 901 22 33 44, gestionat per l'AEAT, fins al proper 29 de juny.

Durant la campanya de la renda 2018, les 32 oficines de l'ATC van atendre, amb personal i estructura propis, 16.903 contribuents, el 12,3% més que el 2017.