Mor per coronavirus Billy el Niño, expolicia franquista acusat de tortures

L'expolicia franquista acusat de tortures Antonio González Pacheco, conegut com a Billy el Niño, ha mort per coronavirus. Segons ha avançat 'eldiario.es', ha traspassat aquest dijous al matí a una clínica madrilenya contagiat amb la Covid-19. Tenia dolències prèvies de ronyó.

'Billy el Niño' és un símbol de la repressió de la dictadura de Francisco Franco i va ser investigat per presumptes tortures. 'Billy el Niño' ha mort sense que se li hagin retirat les condecoracions per "mèrits" policials, per les quals cobrava un plus de pensió.