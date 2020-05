Puig-reig anul·la la dotzena edició de la Festa dels Templers prevista per al juny

L'Ajuntament de Puig-reig i l'Associació de Templers de Puig-reig han anul·lat la Festa dels Templers a causa de les mesures restrictives imposades per evitar la propagació de la Covid-19. Aquesta celebració s'havia de fer a final de juny. I enguany hauria arribat a la 12a edició. El consistori ha informat de la suspensió i assegura que «treballarem de valent per organitzar una gran festa per al 2021».

Aquesta celebració té lloc a redós del castell de Puig-reig, on es fan recreacions històriques amb lluites de templers, canvis de guàrdia, danses medievals, xerrades, tallers, mercat de templers amb més d'una vintena de parades de productes artesans, demostracions d'oficis medievals, actuacions musicals, visites guiades a la zona del castell i a l'església romànica, zona de jocs medievals, servei de taverna i campament, entre altres propostes.

Al segle XII, l'orde del Temple, meitat monjos i meitat cavallers, va fundar una comanda al castell de Puig-reig, i va ser un dels pocs centres de poder templer. La festa és un aparador de la història local. S'ha consolidat i es calcula que, els tres dies que dura, hi passen prop de 5.000 persones