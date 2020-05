Què no podrem fer si Catalunya Central no passa a la fase 1 del desconfinament?

La Catalunya Central és una de les regions sanitàries que, dilluns vinent, 11 de maig, segurament no passarà a la fase 1 de la desescalada, segons la proposta que el departament de Salut ha traslladat al Govern espanyol, tal com ja va explicar ahir aquest diari. De fet, el document només contempla que tres zones avancin en el desconfinament: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran. Per contra, Barcelona Ciutat, Àmbit Metropolità Nord, Àmbit Metropolità Sud, Catalunya Central, Girona i Lleida es quedaran en la mateixa situació que ara, en la fase 0.

Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès, Moianès i Osona no s'incorporarien a l'aplicació de la fase prevista per a dilluns. Sí que ho farien comarques de l'àmbit d'aquest diari com la Cerdanya i l'Alt Urgell, que pertanyen a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, i aquesta sí que iniciarà el nou pas cap al desconfinament. El departament de Salut ha decidit avançar tres territoris en el procés atenent a la taxa de transmissió del virus i la incidència de nous casos en els darrers 14 dies. Pel que fa a les altres 6 regions, Alba Vergés, la consellera de Salut, va explicar ahir que caldrà que passin uns quants dies més per veure l'evolució del virus.

Què no es podrà fer, doncs, a la Catalunya Central si finalment el Govern espanyol aprova la proposta de la Generalitat? Aquestes són les mesures que preveu la fase 1 del desconfinament i que no es podran aplicar a les comarques de la regió central més afectades per la pandèmia de la Covid-19:



Les reunions familiars hauran d'esperar

A la fase 1, es poden fer trobades familiars en domicilis privats o a l'espai públic mantenint dos metres de seguretat i un màxim de 10 persones per trobada, quan estiguin a la mateixa província i no hi hagi membres que formin part d'un col·lectiu de risc.



No podran reobrir les terrasses

Bars i restaurants podran habilitar un 50 % de l'espai a l'aire lliure en la fase 1. Hi haurà d'haver una distància mínima de dos metres entre les taules i els grups de clients tindran un màxim de deu persones. A més, caldrà desinfectar les taules entre un client i un altre i no es podran utilitzar cartes d'ús comú ni tovallons.

Si seguim en la fase 0, els restaurants i bars poden seguir obrint per preparar menjar i que els clients el vagin a buscar. Cal demanar-lo abans per telèfon o per internet; cal cita prèvia per evitar aglomeracions; només es permet atendre un client a l'interior per cada treballador.



Hotels i allotjaments turístics tancats

En la fase 1, és previst que hotels i allotjaments turístics puguin obrir però mantenint clausurades les zones comunes. De moment, si no canviem de fase, hauran d'esperar.



Espais de culte tancats

Els centres de culte, com ara les esglésies i les mesquites, hauran de seguir tancats. En la fase 1 poden reobrir prenent mesures de seguretat i sense superar el 30 % de l'aforament.



Màxim dues persones en vehicles privats

Els desplaçaments de persones d'un mateix habitatge amb un màxim de nou passatgers no són permesos fins a la fase 1. De moment, l'ús del cotxe continua sent el mateix que fins ara, limitat a un sol conductor, màxim dos del mateix nucli familiar en cas de poder-se justificar, i anant un al davant i l'altre al darrere.



Sense enterraments

La fase 1 del desconfinament permet realitzar enterraments en espais públics o privats amb un màxim de 15 persones si és a l'exterior i 10 a l'interior. La comitiva per a l'enterrament o el comiat per a la cremació de la víctima es restringeix a un màxim de quinze persones i, si escau, es podrà sumar el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

Si continuem en la fase 0, les vetlles no estan permeses i els enterraments es limiten a un màxim de tres familiars.



Es manté la cita prèvia per al petit comerç

L'obertura de botigues de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia es podrà dur a terme a partir de la fase 1. L'aforament màxim per als comerços serà del 30%, caldrà mantenir una distància de seguretat mínima de dos metres i s'haurà d'establir un horari d'atenció preferent a grans. Haurà de procedir-se a la desinfecció de el local dues vegades a el dia. La roba que s'emprovi s'haurà de posar en quarantena com a mínim una setmana.



Passejades i esport

Es mantenen les franges horàries que es van posar en marxa el 2 de maig per a les sortides per passejar o fer esport, segons els grups d'edat. Els esportistes d'alt nivell o "interès nacional" poden seguir entrenant a l'aire lliure de manera individual dins la província on viuen. Per als altres federats que no siguin d'elit, els entrenaments estan limitats a dos cops al dia en espais a l'aire lliure en les franges de sis a deu del matí i de vuit del vespre a onze de la nit.



Reformes

En la fase 0, es poden fer treballs de rehabilitació en habitatges i locals, només quan no hi hagi interferència entre els treballadors i els residents. També es poden realitzar en espais comercials sense treballadors, sempre que els obrers no utilitzin les zones comunes dels edificis.



Transport públic

L'ús de mascareta per prevenir contagis de coronavirus és ara obligatori tant en autobusos, taxis i trens o metro com en transport aeri i marítim. A més també es permet omplir fins a un 50% dels seients als transports on tots els ocupants hagin d'anar asseguts, com autobusos o trens. Pel que fa a transports on es combinin seients i persones dretes, només es pot ocupar un 50% dels seients i s'ha de garantir la distància social, prenent com a referència una ocupació màxima de dos viatgers drets per metre quadrat.



El pla de desconfinament establert pel Govern espanyol preveu quatre fases, cadascuna de dues setmanes de durada. Recordem els principals canvis entre una i altra fase:

Fase 0



Començarà el 4 de maig a tot el territori amb la reobertura d'alguns locals amb cita prèvia. Entre ells, restaurants que facin menjar per emportar. També es podran reprendre entrenaments d'esportistes professionals i de lligues base professionals. El mateix dia, les illes de Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa, a les Canàries, iniciaran la 1.



Fase 1



Permetrà l'obertura de petits comerços amb "estrictes mesures de seguretat", l'apertura de terrasses amb un 30% de capacitat, hotels i allotjaments turístics o locals amb horari preferent per als majors de 65 anys. També podran obrir els llocs de culte amb un terç de l'aforament i els centres d'alt rendiment amb mesures i torns. Al transport, es recomanarà "altament l'ús de mascaretes".



Fase 2



Serà quan s'obrirà l'espai interior dels locals amb un terç de l'aforament només amb serveis de taules, els cinemes amb un terç de la capacitat i venda numerada i es podran fer visites culturals i a monuments amb les mateixes condicions. També es podran fer espectacles en llocs tancats amb menys de 50 persones. A l'aire lliure i sempre que sigui amb cadires, se'n podran fer els que congreguin menys de 400 persones.



Fase 3



A l'última etapa es "flexibilitzarà" la mobilitat però amb l'ús recomanat de mascaretes. L'activitat comercial tindrà un aforament del 50% amb distàncies mínimes d'un metre entre persones. També es permetrà l'obertura de platges.

Consulta aquí el document sencer del Govern espanyol amb totes les fases desglossades.