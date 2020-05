Rufián retreu a Podem que avali la «recentralització, la militarització i la regressió dels drets civils»

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va retreure ahir durant la seva intervenció al Congrés que Podem avalés l'acord amb Cs per tirar endavant la pròrroga i va criticar, de nou, l'aposta per la «recentralització, la militarització i la regressió de drets civils». Rufián va defensar que hi ha «alternativa» amb «corresponsabilitat» i va dir que «és una irresponsabilitat gestionar una crisi com aquesta com si es tingués majoria absoluta».

Malgrat l'oposició d'Esquerra a la pròrroga, el diputat Joan Josep Nuet –que forma part de la coalició amb Sobiranistes– va fer una abstenció. Segons fonts de Sobiranistes, la formació va acordar el sentit del vot per unanimitat en una votació interna. Tot i això, les fonts asseguren que Sobiranistes mantenen una postura «molt crítica» amb la gestió de la crisi per part del Govern espanyol i per la centralització de competències.

JxCat, d'altra banda, va assegurar que sí que existeix «pla B» i que «passa per retornar competències, encara que això evidenciï la seva incompetència». La portaveu de la formació al Congrés, Laura Borràs, va afirmar que els preocupa l'evolució de la pandèmia però que encara els alarma més «la involució democràtica» que, al seu entendre, lidera Sánchez. Borràs també va posar en dubte que l'executiu estigui preparat per afrontar aquesta nova etapa i va acusar-lo d'anar a «remolc».

La diputada de la CUP Mireia Vehí va acusar el Govern espanyol d'utilitzar la mesura per «saquejar les arques públiques» i crear un «estat de setge».