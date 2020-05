Totes les comunitats autònomes proposen passar a la fase 1 a partir de dilluns a excepció de Catalunya i Castella i Lleó

Una dona camina pel carrer a Madrid protegida per una pantalla protectora

Una dona camina pel carrer a Madrid protegida per una pantalla protectora | REUTERS

Totes les comunitats autònomes, a excepció de Catalunya i Castella i Lleó, han optat per proposar al Ministeri de Sanitat que totes les unitats territorials del seu territori passin a la fase 1 de la desescalada a partir de dilluns, 11 de maig. La Generalitat ha demanat que només avancin a la següent fase les regions sanitàries del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran mentre que les cinc restants, en risc moderat, continuïn en fase 0. Castella i Lleó proposa que només 26 de les 247 àrees sanitàries de la regió passin a la fase 1. En canvi, la Comunitat de Madrid, una de les més afectades per la pandèmia, aposta per avançar en la desescalada. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà qui prengui la decisió final després de conèixer l'informe tècnic de Salut Pública.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que "probablement o divendres a la nit o dissabte haurà d'estar presa la decisió" sobre les propostes de canvi de fase. Simón ha remarcat que l'ha de prendre Illa, "d'acord amb les CCAA" després de valorar un "informe tècnic específic" que elaborarà l'equip de dotze professionals de la direcció general de Salut Pública.

Aquest informe indicarà els criteris que compleix la unitat territorial amb una valoració conjunta de tots els indicadors. "No hi ha un criteri únic", ha dit Simón, que ha afirmat que es valoraran les condicions de cada zona. "Hauran de tenir l'aprovació en els pròxims dies o hores", ha dit.

Una de les decisions més polèmiques és la de la Comunitat de Madrid que, tot i ser la regió amb més positius i morts per la covid-19, ha optat per passar a la fase 1 per molt que la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, va expressar dubtes sobre si estava preparada. El vicepresident de la regió, Ignacio Aguado, en canvi, va defensar que sí ho estava.