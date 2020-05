Barcelona obre les platges a partir d'avui per fer-hi esport individual de 6 a 10 del matí

Les platges de Barcelona reobriran a partir d'avui per ampliar els espais de la ciutat on es pot practicar esport durant la franja de 6 a 10 del matí. Concretament, s'hi podran practicar esports individuals, com ara córrer o nedar, tot i que no hi haurà operatius serveis de socorrisme.

Ho va anunciar ahir el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, que també va explicar que s'ha reprès el servei de neteja de les platges. Badia va remarcar que no s'hi podran fer «passejades, ni estades ni pícnics», i va dir que a les 9 platges de la ciutat hi haurà un dispositiu de la Guàrdia Urbana i dos punts d'accés. No s'hi podrà accedir amb el cotxe.

També reobriran de 20 a 23 hores però només estarà habilitat l'accés per a la pràctica d'activitats de surf i els esportistes professionals i federats amb la corresponent llicència en un punt habilitat a la platja del Bogatell, a tocar de la Base Nàutica, on es realitzarà un control de les acreditacions. Així, en la franja de matí de 6 a 10 seran obertes i després seran precintades fins a les 20, quan només obriran per als federats acreditats.

D'altra banda, investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han redactat un informe que recopila l'estat actual de coneixement sobre com és la transmissió del virus SARS-CoV-2, causant de la malaltia Covid-19, en espais destinats al bany i altres activitats aquàtiques.

Els investigadors adverteixen que la gran quantitat de persones en aquests espais poden ser un focus de contagis, però apunten que el contagi en el medi aquàtic «és molt poc probable».

Altres factors que poden preocupar és la prevalença del virus a la sorra present en platges o riberes. «Encara que no existeixen estudis experimentals sobre aquest tema, l'acció conjunta de la sal de l'aigua de mar, la radiació ultraviolada solar i l'alta temperatura que pot aconseguir la sorra, són favorables per a la inactivació dels agents patògens», remarca el treball.

També es posa l'accent que qualsevol forma de desinfecció de l'arena de la platja ha de ser «respectuosa amb el medi ambient i no és recomanable que es desinfecti amb els procediments habituals per a espais públics urbans», recorda el document.