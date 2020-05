Detingut a Barcelona un llop solitari afí a Daesh que tenia voluntat de cometre un atemptat terrorista

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un home afí al grup terrorista Daesh que estaria buscant objectius per cometre un atemptat terrorista, segons ha informat el cos policial aquest divendres. Existien referències de la radicalització i afinitat del detingut amb Daesh des de com a mínim quatre anys, però sota una aparença de "discreció".

Durant l'estat d'alarma el procés de radicalització "s'ha vist culminat, activant-se de manera altament cridanera i preocupant". El detingut, d'origen marroquí, feia manifestacions públiques de la seva adhesió als postulats terroristes i d'odi a occident a les xarxes socials. A més, se l'havia detectat saltant-se el confinament de manera habitual i amb la sospita que estigués buscant objectius.

La investigació ha estat dirigida pel jutjat central d'instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, s'ha portat a terme de manera conjunta amb la Direcció General de Seguretat del Territori marroquí i ha comptat amb la participació destacada de l'FBI.

Segons la Guàrdia Civil, hi havia referències de la radicalització del detingut i afinitat al grup terrorista des de feia almenys quatre anys, però que fins feia poc aquest procés es mantenia sota una aparença de discreció, fet que no l'identificava com a un actor crític. Ha estat durant l'estat d'alarma quan, segons el cos, el detingut ha acabat el procés de radicalització, activant-se de manera "altament cridanera i preocupant".

Les hipòtesis policials apunten que la radicalització podria respondre a les crides fetes des de la direcció del grup terroristes perquè els actors solitaris es mobilitzessin i fessin atacs als llocs de residència. La Guàrdia Civil ha indicat que, amb motiu de la pandèmia, s'han produït diversos atacs terroristes sota l'autoria d'actors individuals, amb armes blanques o fent atropellaments.

El detingut feia manifestacions públiques de la seva adhesió als postulats terroristes de Daesh i d'odi a occident a través dels seus perfils a les xarxes socials. A més, se l'havia detectat saltant-se les normes de confinament de manera habitual per la ciutat de Barcelona i els investigadors tenen la sospita que estava buscant objectius.

La investigació ha servit per determinar, entre d'altres coses, que el detingut es troba "totalment influït per la propaganda i postulats de Daesh", grup a qui asseguren que ha jurat fidelitat. Per això, se'ls consideri "una amenaça real per a la seguretat".