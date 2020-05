França mantindrà les restriccions a la frontera almenys fins al 15 de juny

França mantindrà les restriccions a l'entrada des d'altres països de l'espai Schengen o des del Regne Unit «almenys fins al 15 de juny», va dir ahir el ministre d'Interior, Christophe Castaner.



El ministre francès va insistir que se seguiran permetent els moviments de treballadors transfronterers amb els països veïns com fins ara.

Encara que una nova legislació al país veí permet imposar un període de quarantena als viatgers que arribin de l'estranger per protegir-se de la propagació del coronavirus, va precisar que això no s'aplicarà de moment als que entrin des d'un altre país de la zona Schengen ni des del Regne Unit. Castaner va insistir que això exigeix, en contrapartida, un control estricte de les fronteres exteriors europees.

La quarantena sí que l'hauran de complir els que arribin als departaments i territoris francesos d'ultramar i, eventualment, també es podria decidir per als que vagin a l'illa de Còrsega.

El ministre d'Interior gal va explicar que hi haurà derogacions als viatges des d'altres països «per motius econòmics imperiosos», en particular perquè puguin anar fins a França treballadors temporers per a l'agricultura.