Les funeràries registren 134 nous morts per Covid-19 a Catalunya i eleven la xifra global a 10.965

Les morts diàries per Covid-19 registrades per les funeràries catalanes han estat 134 aquest dijous, 88 més que ahir, fet que deixa la xifra global en 10.965, segons el Departament de Salut. Fins ara s'han detectat 60.007 casos positius (386 més que dimecres) i n'hi ha 164.117 de possibles (7.004 més). La xifra global és de 224.124 (7.390 més que ahir). Del total de morts, 3.228 han estat en residència (50 més), 599 a domicili (4 més) i 142 en sociosanitari (2 més que ahir). La resta són morts en hospitals o no classificables. Fins ara han mort en centre hospitalari 6.344 persones, 58 més que dimecres. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins aquest dijous, un total de 3.926 persones han estat ingressades de gravetat, cinc més que aquest dimecres; actualment són 437, 46 menys que fa 24 hores. En total s'han comptabilitzat un total de 33.679 altes hospitalàries, 438 més que dimecres.

Del nombre total de positius arreu del país, 9.160 són professionals sanitaris, 212 més, mentre que 4.514 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 101 menys que aquest dimecres. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.329 persones han estat confirmades com a positius, 84 més, i 33.570 són casos sospitosos, 727 més. Això fa un total de 45.899 avis residents afectats, 811 més que aquest dimarts.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.693 persones, entre positius i sospitosos, 2.208 en hospitals, 1.203 en residències i 242 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.545 morts, 1.468 en hospitals i 706 en residències, a banda de 126 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.122 defuncions, 1.390 en hospitals i 585 en residències. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.297 morts (507 en hospitals, 424 en residències i 106 en domicilis) i a Girona han estat 686 els morts (402 en hospitals, 176 en residències i 27 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 353 morts, 178 dels quals en hospitals, 94 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida segueixen amb 197 morts en total, 160 en hospitals, 29 en residències i dos en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i quatre en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.310 de confirmats i 36.287 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.212 de positius i 41.938 de sospitosos, i a la metropolitana sud 10.503 positius i 28.103 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.482 els confirmats i 15.978 els sospitosos. A Girona hi ha 5.733 confirmats i 19.955 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.829 persones amb coronavirus confirmades i 9.530 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.913 casos confirmats i 6.073 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 360 casos confirmats i 1.318 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 217 casos confirmats i 2.989 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 2.968 casos confirmats en residències i 8.010 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.032 positius confirmats en residències i 8.635 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.404 casos confirmats i 6.058 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.433 els residents confirmats i 4.038 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.500 casos confirmats i 3.431 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 414 casos positius confirmats i 1.590 de sospitosos, i a Lleida són 426 els confirmats i 867 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 158 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 16 de confirmats en residències i 755 de sospitosos.