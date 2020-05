Detecten el primer gat infectat amb el nou coronavirus a Espanya

Investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han detectat el primer gat infectat pel nou coronavirus de l'estat espanyol. El gat pertanyia a un nucli familiar amb diverses persones afectades per la Covid-19, fet que hauria estat l'origen del contagi. Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA-CReSA i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) remarca que la via de contagi predominant de la malaltia és d'humà a humà. En aquest sentit, assegura que "la capacitat dels gats de transmetre la malaltia és negligible", de manera que no tenen un paper significatiu en la seva expansió. Amb aquest, són sis els gats amb coronavirus detectats fins ara arreu al món.

El gat va ingressar en un hospital veterinari amb dificultats greus per respirar, una temperatura de 38,2ºC, un nivell molt baix de plaquetes i una insuficiència cardíaca. Els investigadors relaten que, donada la situació, li van practicar una eutanàsia humanitària.

Posteriorment, va ser derivat al CReSA, on se li va practicar una necròpsia, ja que el centre disposa de la Unitat de Biocontenció apta per treballar amb coronavirus en condicions de nivell 3 de bioseguretat. Amb la necròpsia es va constatar que el gat presentava l'anomenada cardiomiopatia hipertròfica felina, generalment d'origen genètic, i que les causes de la fallida cardiorrespiratòria aguda van ser un edema i una congestió i hemorràgia pulmonars.

Al mateix temps, els veterinaris van detectar material genètic del SARS-CoV-2 en mostres extretes del nas i del nòdul limfàtic mesentèric, que drena l'intestí. Matisen, però, que la càrrega vírica era baixa i que cap de les lesions que presentava l'animal era compatible amb una infecció pel virus.

Protecció dels animals per evitar el coronavirus

En línia amb l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), els investigadors recomanen a les persones infectades amb el virus i amb mascotes a casa que prenguin mesures bàsiques d'higiene com rentar-se les mans abans i després d'estar en contacte amb els animals o de manipular-ne el menjar o les seves coses, així com evitar fer-los petons, deixar que ens llepin o compartir-hi el menjar. Si és possible, el més recomanable és evitar-hi el contacte directe.

Tot i que els símptomes de la Covid-19 en els animals no està definida i el cas del gat infectat no en presentava, els investigadors apunten que hi podria haver exemplars infectats que manifestin febre, tos, dificultat per respirar, esternuts, vòmits, diarrea o letargia. Els investigadors del CReSA recomanen que, en cas de dubte, el millor és consultar un veterinari.

Els estudis científics publicats fins ara apunten que els gats són una de les espècies animals sensibles a la infecció per SARS-CoV-2, així com també ho són sensibles les fures, visons, hàmsters, primats no humans i, en menor mesura, els gossos. "Ara mateix, però, són pocs els estudis sobre la susceptibilitat de diferents espècies animals al nou coronavirus i sobre la dinàmica de la infecció en espècies animals susceptibles", comenta Natàlia Majó, directora del CReSA i professora de la UAB.