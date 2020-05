Un incendi crema al complex comercial La Roca Village

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest migdia al complex d'establiments "outlet" La Roca Village, que ja està en fase de control.



Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc, que ha originat una negra columna de fum visible des dels voltants de la zona comercial, ha calcinat un carregament de plàstics que s'emmagatzemava a les instal·lacions.



El complex comercial està tancat arran de les mesures acordades en l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus.



Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció del foc, originat poc després de les 14:00 hores per causes que es desconeixen i que ja està en fase de control.





Terrible incendio en el centro comercial outlet LA ROCA VILLAGE ( Barcelona) pic.twitter.com/UGGhuwSR20 — Politeia (@Politeia_Cat) May 8, 2020