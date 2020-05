Junqueras insta Sánchez a escollir entre Cs i la majoria de la investidura

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va avisar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha de triar entre Cs i la majoria de la investidura després que el Govern espanyol hagi pactat amb el partit taronja la pròrroga de l'estat d'alarma.

El líder d'ERC critica la gestió del Govern espanyol de la crisi pel coronavirus i hi veu un «nacionalisme desfermat». En aquest context, considera que la recentralització de competències ha estat un «error» i una «oportunitat perduda» per a l'Estat. Pel que fa a la legislatura espanyola, el líder d'ERC recorda a Sánchez que els republicans només tenen un acord amb el PSOE d'investidura per a una taula de negociació i, per tant, que si aquesta no reprèn el diàleg, «s'acaba la legislatura».

En una entrevista per escrit a Ràdio 4, Junqueras considera que ara és moment de salvar vides però ha afegit que en el moment de la reconstrucció social caldrà passar per les urnes. I sobre aquesta qüestió, creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de convocar eleccions al Parlament abans que la justícia el pugui inhabilitar i activar així el rellotge dels comicis. A més, considera que la data de les eleccions ha de ser consensuada amb ERC.

Junqueras també reconeix diferències amb JxCat i es refereix a la darrera picabaralla entre el vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat), i el president del Parlament, el republicà Roger Torrent. Segons Junqueras, es va produir un silenci massa llarg davant les crítiques de Costa a Tor-rent. Junqueras diu que en els últims mesos no ha parlat amb Carles Puigdemont i argumenta que des de la presó és molt difícil la comunicació amb l'exterior.

Per la seva banda, el Govern espanyol preveu mantenir l'entesa amb ERC al Congrés al llarg d'aquesta legislatura. Ho va assegurar la vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo: «No hi ha canvi d'aliances, nosaltres som un govern progressista».