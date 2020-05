El Ministeri de Sanitat rebutja que la Comunitat de Madrid passi dilluns a la fase 1

El Ministeri de Sanitat ha rebutjat que la Comunitat de Madrid passi dilluns a la fase 1 de la desescalada, segons fonts del govern autonòmic, que apunten que l'executiu espanyol "avala la capacitat assistencial" de la regió però "s'inclina per esperar a que el sistema de detecció primària estigui més afiançat pel canvi de fase". El govern d'Isabel Díaz Ayuso va apostar per proposar que Madrid avancés en la desescalada per molt que la regió és una de les més afectades per la pandèmia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, és qui tenia l'última paraula i ja ha comunicat a l'executiu autonòmic que manté la Comunitat de Madrid en la fase 0.

La decisió de la Comunitat de Madrid de proposar passar a la fase 1, que ara ha tombat l'executiu espanyol, ha estat envoltada de polèmica. Madrid és una de les zones més afectades per la pandèmia, amb el nombre total de positius i morts més elevat d'Espanya des de l'inici de la crisi. Díaz Ayuso va expressar dubtes abans d'anunciar la proposta i, abans d'enviar-la al Ministeri de Sanitat, la directora general de Salut Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, va dimitir. Madrid va enviar el document amb la proposta sense signar.

Ayuso ha admès aquest matí que la decisió d'avançar en la desescalada es guia per criteris econòmics però també ha defensat que la regió està preparada. "Per evitar qualsevol repunt ens hauríem de quedar permanentment a casa. Hem d'aprendre a conviure amb el virus", ha afirmat en una entrevista a 'Telecinco', i ha insistit que mantenir "moviment zero" és la "ruïna".

Última paraula de Sanitat

L'última paraula sobre el canvi de fase l'ha tingut Illa després de valorar l'informe tècnic que ha fet l'equip de professionals de la direcció general de Salut Pública. El document tècnic, elaborat per a cada autonomia, valora criteris sanitaris i científics -i no econòmics o "partidistes", segons ha reiterat l'executiu espanyol- i en té en compte dos d'imprescindibles: la capacitat necessària davant d'un nou eventual rebrot tant en llits d'UCI com en llits disponibles per a pacients covid en general.

Illa es reuneix aquesta tarda amb les Comunitats Autònomes en el marc del Consell Interterritorial de Sanitat i farà pública la decisió aquest divendres sobre tots els territoris. Prèviament, el ministre de Sanitat ha mantingut una trobada bilateral amb el conseller de Sanitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Totes les autonomies han demanat passar senceres a la fase 1 a excepció de Catalunya i Castella i Lleó.