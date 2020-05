El canvi de fase de desescalament s'inicia seguint la proposta catalana

El desescalament a Catalunya comença respectant la proposta catalana. El Govern de l'Estat ha acceptat aquesta via diferenciada en l'aplicació de les fases de desconfinament que li havia proposat la consellera de Salut, Alba Vergés, que passa per avançar en el desconfinament a les regions sanitàries de menys incidència de la Covid-19 els darrers dies, això és: Ter-res de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, que inclou la Cerdanya i l'Alt Urgell.

L'acord quedarà reflectit en un decret que el Govern central publica avui al BOE. I ha tingut com a principal polèmica la decisió, contra la voluntat del Govern de la comunitat de Madrid, de deixar aquesta província a la fase 0. L'aplicació de la nova situació serà efectiva a partir de dilluns.

Els veïns de la Cerdanya i l'Alt Urgell, a partir del dia 11 de maig, podran, entre altres coses, fer trobades de fins a 10 persones, obrir terrasses al 50% de la seva capacititat, i comprar en establiments de menys de 400 m2 sense cita prèvia. En el cas de les terrasses, a cada taula o agrupació de taules hi podrà haver com a màxim 10 persones, que, a més, hauran de respectar la distància interpersonal.

En la fase actual, al comerç ja es pot comprar però amb cita prèvia i mesures de seguretat i higiene especials. Ahir a la nit, després de l'anunci del ministre de Sanitat, la consellera de Salut, Alba Vergés, va fer una piulada indicant l'essència del canvi i recordant que sempre cal mantenir la distància socials i un rentat de mans freqüent.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha mantingut reunions bilaterals amb els consellers de cada comunitat autònomes fins tancat aquest primer acord, tal com li havien demanat governs de diferents territoris del país. Ahir, Illa va explicar que en aquetes trobades havien discutit la situació de cadascuna de les propostes de progrés a Fase 1 elaborades per cada territori en base als criteris de valoració de la capacitat estratègica per al procés de transició. I va assegurar que les decisions que s'havien pres responien a aquesta anàlisi tècnica de la documentació. Ambla nova situació, un 51% dels ciutadans espanyols tindrà una flexibilització de les condicions de confinament.

A part de les mesures per a terrasses i botigues, en zones com la Cerdanya i Alt Urgell pren especial interès la situació del hotels. En aquest sentit, el ministra Illa va explicar que en els hotels i establiments turístics, els seus serveis de restauració seran per a ús exclusiu dels seus clients.

Hi ha alguns locals o activitats que no es poden fer en aquesta fase 1, com ara l'ús de spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques o salons d'esdeveniments, entre d'altres. El ministeri de Sanitat farà una revisió setmanal de la situació, per la qual cosa aquells ter-ritoris que considerin que han arribat a una situació dins dels paràmetres establerts, d'incidències de casos, de capacitat de llits hospitalaris d'aguts i crítics, i la capacitat de resposta, podran demanar un canvi per passar a una nova fase en la que es recuperin hàbits i llibertats de l'estat previ a l'esclat de la pandèmia de la Covid-19.

Les províncies que canvien de fase 0 a fase 1 són: Astúries, Cantàbria, el País Basc, La Rioja, Navarra, Galícia, l'Aragó, les resta de les illes Balears (Formentera ja estava en fase 1) i de les Canàries, Múrcia, Extremadura, Ceuta i Melilla passin íntegrament a la fase 1. Pel que fa a Castella i Lleó, s'estableixen 26 zones de salut que passen a la següent fase, mentra la resta del territori es manté a la 0.

A Castella-la Manxa només passaran dues de les províncies proposades: Conca i Guadalajara, deixant fora Toledo, Ciudad Real i Albacete. Al País Valencià passaran 24 departaments sanitaris, entre aquests, Vinaròs, Requena, Xàtiva-Ontinyent, Gandia, Alcoi, Dénia i Torrevella, a Alacant. D'Andalusia, passaran Almeria, Cadis, Còrdova, Huelva, Jaén i Sevilla. Màlaga i Granada podrien avançar en els propers dies.