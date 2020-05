Els alumnes ja preparen la «Selectivitat del coronavirus»

Els preparatius per la prova d'accés a la Universitat d'aquest curs, en el qual el coronavirus va tancar de manera abrupta les aules, han començat en les comunitats i, encara que falta per detallar llocs i mesures de protecció, els alumnes han començat a emplenar les sol·licituds de les seves presentacions.

"Tots els alumnes" de segon de Batxillerat que vulguin presentar-se al juliol/setembre a la prova hauran d'emplenar la sol·licitud que acompanya aquestes instruccions amb la finalitat d' "agilitzar els tràmits" de cara a la matriculació de la selectivitat.

Ho diu així, per exemple, la carta que l'institut públic Ramiro de Maeztu de Madrid ha fet arribar aquesta setmana al seu alumnat perquè emplenin la sol·licitud com més aviat millor.Han d'especificar les seves dades personals, així com les assignatures a triar en la prova segons la modalitat cursada.

Des del començament de la pandèmia, la coneguda com a Selectivitat ha estat una de les majors preocupacions educatives, especialment pels alumnes afectats, que han vist augmentar la tensió i els nervis lògics que comporta aquesta prova cada any.



Moltes persones juntes

El passat 28 d'abril, el president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar en trets generals que la volta al curs escolar serà al setembre, però es permet l'obertura excepcional abans d'alguns centres per conciliar la vida familiar i laboral, i també per realitzar la selectivitat a partir de la fase 2 de la desescalada.

I per començar la desescalada cap a la EBAU, els alumnes de segon de Batxillerat comencen a emplenar els formularis per poder presentar-se a la prova.A més, sembla que en algunes comunitats que passen de la fase 0 aniran tornant a classe en breus a les aules per donar l'últim repàs a les assignatures.

Alumnes i famílies porten temps preguntant com es podrà realitzar la EBAU sense perills a contagis, ja que sembla un dels actes més massius que es permetran en els pròxims mesos.

Fer aquest examen suposa ajuntar a moltes persones en un sol lloc i durant diverses hores.

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, va respondre aquesta qüestió dijous passat en el Congrés per Ciutadans dient que aquesta prevenció de riscos de cara a la realització de la EBAU (també coneguda com EVAU en algunes regions) corresponia a les comunitats i universitats.

I si la prova "online" no s'ha contemplat, les majors precaucions han d'estar presents en tot moment, des d'una arribada i sortida esglaonada fins a distància entre alumnes passant per mesures de neteja "in situ".

Tot això està fent que en aquest curs, de moment, no regni la polèmica sobre que la EBAU ha de ser única, és a dir, el mateix examen per a tota Espanya perquè no hi hagi diferències de dificultat com defensen des de fa temps algunes associacions d'estudiants, partits com Cs i PP i comunitats com Castella i Lleó, Galícia i Andalusia.

Tampoc s'ha parlat de les diferències de taxes a pagar, que entre comunitats arriba a ser de més de 50 euros.



Entre juny i juliol

Quant a les dates de celebració aquest curs, el Ministeri d'Educació, així com el d'Universitats, han fixat unes noves dates per la seva celebració.La convocatòria ordinària és entre el 22 de juny i el 10 de juliol, i la convocatòria extraordinària (segona oportunitat per aprovar o per pujar la nota) abans del 17 de setembre.

Les qualificacions de les proves de la convocatòria ordinària s'han de publicar abans del 17 de juliol i de l'extraordinària abans del 23 de setembre.

Tant Isabel Celaá com Manuel Castells, els ministres d'Educació i Universitats, respectivament, han reiterat que cap alumne perdrà el curs o es veurà afectat per la COVID-19.

En el cas de la EBAU, han afirmat que es garantirà "l'equitat" i que l'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat en classe alguns continguts.

Així, la prova inclourà tot el temari, però cada estudiant podrà seleccionar un nombre de preguntes per bloc, per tak de garantir al cent per cent que versarà sobre continguts que hagin treballat.

A més, el model de prova no s'allunyarà dels formats que les universitats han posat a la disposició de l'alumnat i el professorat per al curs.