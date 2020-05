El govern espanyol estudiarà fórmules de conciliació "en les properes setmanes" per les famílies que tornin a treballar

La Moncloa estudiarà mesures per ajudar els pares que treballin mentre les escoles estan tancades. Així ho ha avançat la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, en una roda de premsa aquest diumenge després de la reunió setmanal del president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics. Després de la conferència, l'executiu espanyol s'ha obert a arribar a una "fórmula" per afavorir la conciliació en les pròximes setmanes dirigida "sobretot" als pares i mares que han de tornar a la feina i que necessiten una resposta ràpida sobre la situació de la cura familiar. Segons la portaveu, la mesura es discutirà amb les comunitats autònomes i tindrà en compte la situació de cada territori.

Al llarg de la reunió, hi ha hagut "diverses intervencions" per part de les autonomies i per part de Sánchez per parlar de la coordinació entre les comunitats autònomes en relació a l'obertura dels col·legis i els "elements d'acompanyament de la població infantil amb motiu de la reincorporació gradual del conjunt de persones treballadores al lloc de treball", ha explicat Montero.

Un dels presidents autonòmics que ha reclamat mesures per afavorir la conciliació ha sigut el cap de l'executiu català, Quim Torra, que ha traslladat a Pedro Sánchez la necessitat d'implantar un permís retribuït estatal per a les famílies que tenen nens o persones dependents a càrrec.

Segons el pla del govern espanyol, les classes no podran reiniciar-se fins al curs que ve i els centres no podran obrir fins a finals de juny.

L'executiu presidit per Sánchez ha admès que discutirà aquests "elements" en les "pròximes setmanes" amb la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá i els consellers autonòmics per analitzar la situació en cada territori.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que les mesures del desconfinament relacionades amb l'ensenyament continuen en peu però ha dit que es revaluaran. "Anirem veient com evolucionen les coses, tenim un full de ruta clar, que és el pla de transició cap a la nova normalitat, i també tenim la possibilitat de, a mesura que avancin els esdeveniments, anar veient què és el més adequat en funció de la situació epidemiològica de cada territori", ha dit.

D'altra banda, la Moncloa considerarà dues propostes més que han sortit de la conferència de presidents. D'una banda, que l'activitat de caça i pesca que en un inici es deixava per la fase 2 del desconfinament es pugui dur a terme en territoris en fase 1. A més, també s'avaluarà la petició de mesures específiques per a l'Espanya rural.