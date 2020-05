Quim Torra: "En una Catalunya independent la mascareta per sortir al carrer seria obligatòria"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha negat que el govern espanyol hagi aplicat la cogovernança en la gestió de la pandèmia de covid-19 i ha considerat que "forma part d'un discurs retòric" del president Pedro Sánchez. "Jo aquesta cogovernança no l'he vist enlloc. Encara tinc pendent una conversa amb el senyor Sánchez que vaig demanar la setmana passada", ha assenyalat en una entrevista amb el diari 'Ara'. Torra ha indicat que "cogovernar vol dir pactar i no dir que sí al que diu Sánchez" i que aquesta no és la situació que s'ha trobat la Generalitat. Així mateix, el president català assegura que "en una Catalunya independent la mascareta per sortir al carrer seria obligatòria".

"Et reuneixes amb el president, hi ha un ordre del dia, es consensuen i arribes a uns acords i l'endemà els expliques. Això és la cogovernança. Aquí, d'un dia per l'altre, ens vam adonar que hi havia un decret d'alarma que ens treia les competències", ha lamentat.

Torra també ha subratllat que aquesta cogestió entre el govern espanyol i la Generalitat "no és tan difícil" perquè "Alemanya ho ha fet" i ha advertit que és "condició sine qua non" per afrontar la situació. "Entre el 155 i l'estat d'alarma, aquest país ha perdut les seves competències en gairebé el 20% de la legislatura", ha afirmat.

A més, el president ha opinat que Sánchez no es creu "en absolut" l'estat de les autonomies i ha lamentat que el PSOE i Unides Podem busquessin el suport de Cs per prorrogar l'estat d'alarma. "Em sap molt de greu aquesta votació", ha dit.

"Amb la independència hauríem fet les coses diferents"



En preguntar-li pel fet que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, considerés que una Catalunya independent hauria afrontat millor el coronavirus i hauria pres mesures abans, Torra ha dit que amb la independència "s'haurien fet les coses diferents".

"No ho sabem com hauria anat", ha confessat, però ha recordat que el Govern va demanar el confinament estricte abans que La Moncloa el decretés i ha afegit que "en una Catalunya independent la mascareta per sortir al carrer seria obligatòria".

I és que Torra creu que la desescalada i el fet que algunes regions catalanes ja avancin a la fase 1 demà dilluns no ha de suposar un "relaxament". "Veig llums al final del túnel, però m'agrada mantenir aquest discurs de prudència i compromís", ha asseverat.

Per això, ha alertat que no mantenir la prudència pot acabar amb un "segon confinament". "Dependrà del compromís col·lectiu i no relaxar-nos perquè tot és reversible", ha conclòs.