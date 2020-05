Renfe amplia l'oferta del servei de Rodalies a Barcelona al 90%

Renfe incrementarà a partir de demà i durant els dies laborables l'oferta al servei de Rodalies de Barcelona en hora punta fins al 90% i al 87% durant la resta de la jornada. Aquesta mesura s'ha pres de forma coordinada amb el titular del servei i segueix els paràmetres marcats per les autoritats. Tant el cap de setmana com a la resta de línies de Rodalies de Catalunya se segueix prestant l'oferta actual. Durant aquesta última setmana els serveis de Rodalies han registrat un descens diari de demanda del voltant del 86%. D'aquesta manera es manté com a màxim un nivell d'ocupació que representa un 50% de la capacitat màxima. Així doncs, es respecten les distàncies entre viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.

De moment es manté un servei alternatiu per carretera amb tres expedicions per sentit (matí, migdia i tarda-nit) entre els muncipis de Ripoll i Puigcerdà. La mitjana d'utilització en aquest tram és de tres viatgers per servei. A la línia R7, la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d'estacions estan servides per l'R4. L'RG1 comparteix recorregut amb trens de l'R11 i R1 i els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vila-seca i Reus. Finalment, a l'RT2, els viatgers disposen dels serveis de les línies R4 al tram l'Arboç-Sant Vicenç de Calders, i dels serveis de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Port Aventura.