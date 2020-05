Conte avisa de «mesos difícils» però confia en un estiu sense confinament

El primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, va pronosticar aquest cap de setmana que els italians podran gaudir de l'estiu fora de casa seva, però va voler avisar dels mesos «molt difícils» que els esperen per la repercussió econòmica que la pandèmia del coronavirus generarà». No passarem l'estiu als nostres balcons, i deixarem la bellesa d'Itàlia en quarantena», va declarar Conte en en una entrevista al Corriere della Sera.

Protecció Civil d'Itàlia va informar dissabte de 194 nous morts per coronavirus, una xifra per sota dels 243 de divendres, que junts sumen un total de 30.395 morts. Però si bé el país sembla alleugerir la corba de casos, l'economia s'ha vist afectada fins al punt que el Govern italià podria estar preparant un paquet de mesures extraordinari de 55.000 milions d'euros per reactivar el país, segons va informar aquest dissabte el diari en qüestió.

«Seran mesos molt difícils, ens enfrontem a la prova més dura des del període de postguerra», va avisar Conte, que també va pronosticar que hi haurà «una forta caiguda en el PIB i les conseqüències econòmiques del confinament seran molt doloroses».