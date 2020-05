Cues quilomètriques i «allau» de compradors al Pertús per l'inici del desconfinament a França

L'inici del desconfinament a França que permet als ciutadans moure's a una distància de 100 quilòmetres de casa ha provocat, aquest dilluns, cues quilomètriques i una "allau" de compradors a la població fronterera del Pertús . La policia ha muntat un cordó policial per regular l'accés als comerços de la banda empordanesa mentre que els compradors francesos fan cua a l'altre costat de carrer, en territori francès (perquè la frontera separa una vorera de l'altra). Molts clients porten mascareta però, mentre esperen poder travessar el carrer i anar a comprar als estancs o als supermercats, no es respecten les distàncies de seguretat. "Intentem posar ordre com podem", ha afirmat un dels comerciants.