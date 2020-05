El desembassament de la Baells i les pluges intenses fan créixer els rius

Els rius i les rieres van augmentar ahir el cabal. El Llobregat, de mnanera especial, perquè a la pluja que va caure al llarg de tot el dia d'ahir, que en alguns punts del territori van ser molt intenses, s'hi va sumar que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va haver d'iniciar el desembassament del pantà de la Baells.

L'embassament berguedà va rebre una important quantitat d'aigua al llarg del dia i es trobava la tarda d'ahir al límit. A última hora del vespre, no es tenia coneixement que el riu hagués sortit de mare en cap punt.

Els ajuntaments de la riba del Llobregat van rebre la notificació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a primera hora de la tarda d'aquest diumenge. L'alerta va fer que tots estiguessin pendents de l'evolució de la progressiva crescuda del riu.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, van explicar que el riu va créixer, però ho va fer menys que l'última vegada i no va superar els límits.

D'altra banda, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanès, va decidir tancar «per prevenció» el camí de Sant Benet als Tres Salts. «És una mesura per evitar que hi hagi un accident en una zona molt concorreguda per gent que hi va a caminar i a fer exercici», va assegurar l'alcalde de Sant Fruitós de Bages.

També l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, va estar al cas durant la tarda de l'evolució del Llobregat i del Calders, que a vegades també els ha donat algun ensurt. Aquest diumenge, però, va pujar el nivell «sense sortir de mare», va especificar Feliu.

En el seu comunicat, l'Agència Catalana de l'Aigua afirma que hi podria haver problemes puntuals, però no considera que hi hagi d'haver inundacions importants.

Durant el dia hi va haver importants precipitacions, sobretot a la zona de capçalera del Llobregat. A Bagà hi van caure 67,4 litres/m2 de pluja; a la Pobla de Lillet, 61 l/m2; a Sallent, ja més avall, 52 l/m2. A les ciutats de Berga i Manresa, 37,4 l/m2 i 31 l/m2, respectivament.