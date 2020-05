Les funeràries registren 51 nous morts per Covid-19 a Catalunya i eleven la xifra global a 11.160

Les morts per covid-19 registrades per les funeràries catalanes han estat 51 aquest diumenge, 8 menys que dissabte, fet que deixa la xifra global en 11.160, segons el Departament de Salut. Fins ara s'han detectat 60.728 casos positius (123 més que dissabte) i n'hi ha 174.546 de possibles (2.396 més).

La xifra global és de 235.274 (2.519 més). Així, aquest diumenge s'ha registrat un descens tant en les xifres de defuncions com de casos confirmats i possibles. A més, les persones ingressades en estat greu en UCI han baixat dels 400, amb 393 actualment, mentre que ahir eren 408. Des de l'inici de l'epidèmia fins a aquest diumenge, un total de 3.945 persones han estat ingressades de gravetat, 4 més que aquest dissabte.

En total s'han comptabilitzat 34.577 altes hospitalàries, 150 més que dissabte.

Del total de morts, 3.309 han estat en residència (15 més), 612 a domicili (3 més) i 149 en sociosanitari (1 més que dissabte). La resta són morts en hospitals o no classificables.

Fins ara han mort en centre hospitalari 6.423 persones, 15 més que fa 24 hores. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Del nombre total de positius arreu del país, 4.036 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 34 menys que aquest dissabte, mentre que hi ha 9.425 professionals sanitaris positius en coronavirus. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.529 persones han estat confirmades com a positius, 56 més, i 34.943 són casos sospitosos, 319 més. Això fa un total de 47.472 avis residents afectats, 375 més que aquest dissabte.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.753 persones, entre positius i sospitosos, 2.234 en hospitals, 1.226 en residències i 250 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.585 morts, 1.481 en hospitals i 722 en residències, a banda de 127 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.159 defuncions, 1.409 en hospitals, 592 en residències i 79 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.332 morts (516 en hospitals, 442 en residències i 107 en domicilis) i a Girona han estat 701 els morts (409 en hospitals, 189 en residències i 27 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 359 morts, 182 dels quals en hospitals, 98 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida segueixen amb 199 morts en total, 161 en hospitals, 29 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.557 de confirmats i 38.651 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.334 de positius i 45.014 de sospitosos, i a la metropolitana sud 10.637 positius i 29.639 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.535 els confirmats i 16.664 els sospitosos. A Girona hi ha 5.822 confirmats i 21.181 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.861 persones amb coronavirus confirmades i 10.249 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.939 casos confirmats i 6.342 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 367 casos confirmats i 1.441 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 222 casos confirmats i 3.145 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.040 casos confirmats en residències i 8.316 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.073 positius confirmats en residències i 9.340 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.423 casos confirmats i 6.060 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.473 els residents confirmats i 4.066 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.520 casos confirmats i 3.560 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 420 casos positius confirmats i 1.735 de sospitosos, i a Lleida són 429 els confirmats i 882 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 195 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i 761 de sospitosos.