L'Exèrcit birmà anuncia quatre mesos d'alto el foc pel coronavirus

L'Exèrcit de Birmània va anunciar ahir un alto el foc unilateral per a tot el país, excepte a les zones on té presència l'Exèrcit d'Arkan, per facilitar la lluita contra el coronavirus. El grup separatista birmà havia anunciat prèviament una pròrroga a causa de l'epidèmia pel nou coronavirus fins a final del mes de maig.

La treva militar va entrar en vigor ahir i es preveu que duri fins al 31 d'agost i no inclou el nord de l'estat de Rajine ni la regió de Paletwa, a l'estat de Xin, on té presència el grup separatista de l'Exèrcit d'Arkan.

El dia 23 de març el Govern birmà va designar l'Exèrcit d'Arkan com a organització terrorista després d'acusar el grup de posar en risc la pau i seguretat del país de Birmania i per atacar civils.