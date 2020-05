La Primitiva i l'Euromillones tornen la setmana vinent

La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae) preveu posar a la venda La Primitiva i l'Euromillones la pròxima setmana, segons el pla per a la reobertura en el procés de desescalada, una planificació que no contempla la tornada a l'activitat abans del 18 de maig, malgrat que des d'aquest dilluns el 51% dels espanyols són en la fase 1.

A partir d'aquest dilluns, 11 de maig, el Govern permet a les províncies i zones que han passat a la fase 1 de la desescalada la reobertura al públic de les administracions de loteria, «sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats», si bé s'exceptuen aquelles que es trobin dins centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior.

De tota manera, segons la planificació de Selae, la societat estatal contempla dos escenaris per a la reobertura no abans del 18 de maig.

En l'escenari 1, Loteries i Apostes de l'Estat estableix que si el pròxim dissabte, 16 de maig, es produís algun tipus de recuperació de territoris per a la fase 1 (s'han quedat fora la Comunitat de Madrid i gran part de Catalunya, Castella i Lleó i el País Valencià, tret de certes àrees dins d'aquests tres últims territoris), l'obertura es realitzaria el dia 18 de maig, amb l'inici de la venda de tots els jocs actius.

Així mateix, en aquest primer escenari, apunta que s'esquivarien, en la setmana del 18 al 24 de maig, La Primitiva i l'Euromillones; i que els sortejos de la Bonoloto i la Grossa de La Primitiva es reiniciarien en la setmana del 25 al 31 de maig.

Respecte a l'escenari 2, Selae detalla que, si el dissabte 16 de maig no es recuperessin territoris per a la fase 1, l'obertura es realitzaria el 21 de maig, quan s'iniciarà la venda de tots els jocs actius, excepte en el cas de l'Euromillones, que s'iniciaria el dia 23 de maig del 2020. Els sortejos de tots els jocs actius s'iniciaran el dilluns 25 de maig del 2020.

En els dos escenaris, segons la planificació de Selae, la Loteria Nacional tornarà a posar-se a la venda el dia en què s'iniciï la venda de jocs actius i els sortejos es reprendran l'11 de juny del 2020.

Després de publicar-se el 'Pla per a la transició cap a una nova normalitat' del Govern, fonts de la societat estatal asseguraven que Selae té en compte «sempre com a prioritat la seguretat dels venedors i clients», i que «es prenen en aquests establiments totes les mesures necessàries per compatibilitzar l'activitat comercial i la seguretat dels ciutadans».

Loteries i Apostes de l'Estat va suspendre el 15 de març la venda de tots els jocs, considerant l'establert en el reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.