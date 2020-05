Simón: «L'epidèmia és possible que deixi actituds que perdurin»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va advertir ahir que la pandèmia provocada pel coronavirus pot comportar com a conseqüència l'adopció de canvis en els comportaments socials a partir d'ara.

«Aquesta pandèmia ha canviat molt les nostres vides, és molt possible que acabi deixant alguns comportaments que ja perdurin, igual que altres epidèmies en segles anteriors. Hem après a no compartir gots ni coberts, a menjar cadascú al seu plat, a tapar-se la boca en tosir, tot això s'ha après amb el temps i ha estat gairebé sempre associat a aprenentatges en situacions com les que hem estat vivint fins ara», va indicar ahir en la roda de premsa sobre la incidència del coronavirus.

Segons Simón, les «grans pandèmies» han provocat canvis de comportament per reduir el risc de transmissió i s'ha mostrat «segur» que l'actual, que es va originar a Wuhan (Xina) el desembre del 2019, «serà una d'aquestes i produirà alguns canvis».

Al seu parer, «s'ha generat molta por» i en alguns col·lectius la pandèmia ha tingut un impacte «molt gran», fet pel qual aquests col·lectius «han d'aprendre a viure de nou en aquesta societat amb un risc», en el que Simón ha anomenat «la nova normalitat» que vaticina que no serà la mateixa que abans.

Davant d'un escenari de «nova normalitat», Simón va recordar que els ciutadans tenen a la seva disposició telèfons d'ajuda psicològica i grups de suport si necessiten ajuda. En qualsevol cas, va recalcar que «és important entendre que les autoritats de Salut Pública estan treballant de forma molt conscient i que no s'exposarà ningú a un risc innecessari», va dir per tranquil·litzar.

En aquest sentit, va assegurar que «és cert que hi pot haver rebrots i que alguns comportaments poden afavorir la transmissió» del virus, però des del govern s'està actuant «amb un principi de prudència molt gran que s'ha manifestat en tot el procés», fins i tot quan les decisions han estat «controvertides».

Així doncs, Simón va llançar un missatge de «tranquil·litat» a la població, a la que va recordar la importància de «continuar mantenint les mesures de precaució individual» i de la «responsabilitat» per, d'una banda, no transmetre el virus als grups vulnerables i, de l'altra, per garantir que els grups vulnerables no s'exposin a riscos innecessaris.

«No tothom se sentirà còmode amb la nova situació, aquestes fòbies sorgiran», va admetre Simón, fet pel qual va demanar als qui la pateixin «una reflexió interna» i, si això no ajuda, aleshores cal que vagin a veure els professionals.»