La xifra de morts diaris a Espanya cau a 123 i també es redueix el número de nous contagis, 373

Espanya registra 123 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 20 menys que aquest diumenge quan n'hi va haver 143. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, des de diumenge hi ha hagut 373 nous positius confirmats per PCR, 248 menys que fa un dia. Pel que fa als curats, hi ha hagut 973 noves infeccions resoltes, 1.241 menys que ahir. En total, des de l'inici de la pandèmia per la covid-19 s'han registrat 227.436 casos confirmats per la malaltia arreu de l'estat espanyol i 26.744 defuncions.

En les últimes 24 hores, hi ha hagut 257 noves hospitalitzacions. La majoria (91) s'han produït a la comunitat de Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 36, a Castella-la Manxa 23 i al País Basc, 20. Pel que fa als ingressos a l'UCI, n'hi ha hagut 20 de nous, 16 menys que fa 24 hores. Nou d'ells s'han produït a Madrid i 4 a Catalunya.

Hi ha quatre comunitats autònomes on no hi ha hagut cap nou ingrés (Balears, Cantabria, Ceuta i Melilla) i 12 on no s'ha requerit cap entrada a les Unitats de Cures Intensives. En total, des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 122.971 casos que han requerit hospitalització i 11.348, UCI.

També s'han resolt en les últimes 24 hores 973 infeccions de les 137.139 que s'han produït des de que va començar l'epidèmia.

Dades "favorables" però cal precaució per evitar "rebrots"

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que les dades són "molt favorables" seguint amb la tendència dels últims dies. En aquest sentit, ha dit que "es comença a veure que estem en les últimes fases de la transmissió i hem d'acabar de controlar per evitar un repunt".

Simón ha insistit que els preocupa els petits rebrots de Corea del Sud i el d'Alemanya i ha assegurat que "estem en bona posició però hem de tenir molt de compte". "Estem en una fase complicada i si no fem les coses bé, podem passar a situacions complicades", ha afegit.