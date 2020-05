Albiol (PP) recupera l'alcaldia de Badalona pel desacord entre les forces d'esquerres

El líder del PP a Badalona, Xavier Garcia Albiol, torna a ser l'alcalde de Badalona després que l'acord del bloc d'esquerres per repartir l'alcaldia entre Dolors Sabater (Guanyem) i Rubén Guijarro (PSC) no hagi fructificat. Els contactes s'han mantingut fins al darrer minut abans del ple en una sala annexa a la que s'ha habilitat al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) per a la celebració de la sessió en condicions de seguretat per la crisi de la covid-19. L'acord plantejat pel PSC, que preveia repartir l'alcaldia durant un any i mig per a cadascun d'ells, ha estat signat pels comuns, ERC i JxCat, però no per Guanyem, que renega del repartiment de l'alcaldia a parts iguals.